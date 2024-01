În Poienile de sub Munte • Modernizările drumurilor așteaptă introducerea rețelelor de apă-canal

În ultimii zece ani, în comună s-au asfaltat 10 km de drumuri comunale, însă reparațiile capitale ale străzilor se vor efectua abia după ce rețeaua de apă și canalizare se va finaliza.

„Am realizat până acum aproape 10 km de asfalt pe drumurile comunale. Așteptăm însă implementarea marelui proiect de apă-canal după care vom face celelalte demersuri pentru a fi finalizate și celelalte străzi. Până atunci ne străduim să facem reparațiile necesare astfel încât oamenii care locuiesc pe dealuri, în cătunele limitrofe, să aibă asigurată o circulație cât mai spre casele lor. Am primit 2.800.000 lei și cu o contribuție din bugetul local am putut realiza un proiect care ne-a fost de mare ajutor tuturor. Pot spune că am selectat cele mai importante străzi ce nu au fost asfaltate până acum” – a precizat primarul Alexa Chifa.