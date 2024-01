Minaur se reunește în 17 ianuarie

Pe ultimul loc în Seria 10 a Ligii 3, retrogradabil, cu 10 puncte strânse în 15 etape, CS Minaur Baia Mare se va reuni miercuri, 17 ianuarie, la ora 13, și va încerca să salveze sezonul cu o menținere (ce urât sună) în eșalonul trei. Două echipe are de depășit formația de sub “Dealul Florilor” pentru ca acest obiectiv să devină realizabil – Olimpia MCMXXI Satu Mare (13 puncte) și Sănătatea Cluj (15 puncte).

Pregătirea pentru partea a doua a sezonului, în care mai sunt de jucat trei runde din sezonul regulat, plus fazele de play-off (locurile 1-4) și play-out (5-10), CS Minaur va efectua un stagiu pe plan local, din cauza situației financiare cu care se confruntă clubul primăriei, iar până la primul meci oficial, în 9 martie, băimărenii au perfectat și trei jocuri de verificare. În 27 ianuarie cu colega de serie CSM Olimpia Satu Mare, echipă aflată pe locul secund, în 17 februarie, în dauna liderului din Liga 4 sătmăreană, Oașul Negrești, și în 21 februarie cu o altă colegă de serie, Minerul Ocna Dej. Mai există o dată liberă în calendarul pentru un test, pe 10 februarie, și se caută adversar.

CS Minaur Baia Mare este lanterna roșie în S10 și mai are de jucat trei partide din sezonul regulat. Acasă, cu liderul SCM Zalău, în 9 martie, la nou promovata Crișul Sântandrei, în 16 martie, și acasă, în 23 martie, cu Sănătatea Cluj.