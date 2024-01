Istoria prozei fantastice româneşti, lansată de Gheorghe Glodeanu

Cu un „dar cultural” a venit prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu, la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare. În Sala de conferinţe a instituţiei de cultură a fost lansat volumul „Istoria prozei fantastice românești”, autor Gheorghe Glodeanu, apărut la Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2023.

La întâlnirea cu cartea au fost prezenți elevi, profesori, studenți, doctoranzi, oameni de cultură, scriitori și ziariști.

Moderatorul evenimentului, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, dr. Teodor Ardelean, şi-a început pledoaria pentru carte cu „o revoltă interioară”, faptul că actualul Guvern a blocat achiziţia de cărţi chiar în destinaţiile destinate lor, în bibliotecile publice.

„Rostul cărţii e să ajungă unde trebuie, la destinatar, bibliotecile cu prioritate. Acum noi suntem într-o revoltă interioară. În noiembrie-decembrie nu am cumpărat nicio carte pentru bibliotecă, datorită darului pe care ni l-a făcut Guvernul Ciolacu, interzicându-ne să cumpărăm cărţi. Sigur, poţi interzice Ansamblului Transilvania să nu cumpere cărţi, dar să interzici unei biblioteci care în general în noiembrie-decembrie când sunt târgurile să facă procedurile de pre-licitare e dureros”, a spus dr. Teodor Ardelean.

Depăşind această realitate sumbră, dr Teodor Ardelean a evidenţiat despre cartea profesorului Gheorghe Glodeanu că e „mare, frumoasă, deosebită. E o mare bucurie că domnul profesor Gheorghe Glodeanu vine cu acest dar cultural”.

Volumul face referire la aproape 50 de autori români şi fascinează cititorul, „prin bogăţia şi frumuseţea teritoriului investigat”.

„Fantasticul cu tot ceea ce ţine de noţiunea respectivă se dovedeşte nu doar axa fundamentală a demersului său exegetic. El se constituie deopotrivă într-o dimensiune de care se simte cel mai mult atras din punct de vedere spiritual, aspect devoalat de pasiunea crescândă cu care tratează de la o lucrare la alta, fenomenul. Iată şi criticul şi istoricul literar, cu toată obiectivitatea întreprinderii, se poate lăsa cucerit de frumuseţea şi bogăţia teritoriului investigat. Gheorghe Glodeanu extinde pledoaria pentru fantastic, îmbogăţeşte capitolele dedicate lui Ion Minulescu şi Alexandru Macedonski şi adaugă autori noi. Ediţia de acum este cu adevărat o istorie. Sunt trataţi aproape 50 de scriitori români, lucrarea va lăsa urme de substanţă în cercetarea fenomenului”, a afirmat prof. dr. Delia Muntean.

La rândul său, lector univ. dr., Raluca Giurgiulescu, a concluzionat că „citind această lucrare am avut în permanenţă gândul că e mai mult decât o lucrare esenţială. Este lucrarea unui profesionist… este lucrarea unui om care te poate călăuzi în spaţii în care ochiul profan nu vede, nu înţelege, nu simte”, iar scriitorul şi ziaristul Gheorghe Pârja, redactor-şef al revistei de cultură „Nord Literar”, a îndemnat cititorii la lectură: „Nu mai avem timp să citim critică, istorie literară, dar citind câteva capitole din această carte am constatat că unele sunt seducătoare”, a spus Gheorghe Pârja.