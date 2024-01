PAMFLET ☺ Să râdem de ei, înainte să râdă ei de noi!

La inițiativa lor, după chip(i)ul și asemănarea lor, înainte! Tot înainte! (…cu voi, tot cu voi?)

Dacă observați, iar fac politicienii totul. Tot ce mișcă e meritul lor, tot ce nu se face e grea moștenire sau greșeala dușmanului.

Din tot ce se vede și se publică mai de o vreme în zona online, din marea speranță a politicienilor de a manipula (iar) poporul, se desprind câteva șabloane. “Fire călăuzitoare”, ca să vorbim în limba lor de lemn. Credința. Ei fac totul pios. Se pozează mai ales și pozează, pentru noi, să-i vedem cât de buni creștini sunt. Cu cap plecat. Cu smerenie. Unul nu s-ar poza acum cu sticla sau paharul la mână, deși… poate ar fi mai credibil și mai bine primit! Un politician adevărat din popor s-ar fi pozat/ postat și astă toamnă la horincie, ba și de sărbători crăpând de atâtea sarmale. Să vedem că sunt de-ai noștri. Nu pioși, scuze dragilor, nu sunteți deloc credibili! Apoi, copiii. Aici ne abținem, că avem vorbe grele, pe care hârtia nu le încape. Ne abținem. Dar ați prins ideea. Știm că aveți familii, avem și noi, locul lor e acasă, vă credem sincer că îi aveți. Apoi, iar, ciclic la 4 ani, faceți totul pentru noi, ca s-o ducem mai bine. Un partid altfel insipid – inodor – incolor, mai ales în teritoriu, prezent doar la negocieri de intrare/ ieșire de la Putere, ne zice că grație și la inițiativa U…, părinții pot primi o deducere fiscală de până la 1.500 lei de la angajator, pentru acoperirea costurilor de creșă-grădiniță. Atenție, POT primi, nu e impunere, așa că… eventual la Stat. Dar țineți-vă bine, abia se încălzesc, urmează mărețele promisiuni!

Nu se potrivește Tanda cu Manda

Simpaticii ce se văd deja salvarea României (salvarea, nu ambulanța) sunt foarte activi în teritoriu, înființează filiale, caută oameni și chiar găsesc.

Și zic așa: “În fiecare zi suntem în teritoriu, alături de români, pentru a le asculta problemele și a le oferi sprijin în rezolvarea lor. Astăzi, am fost la C…, unde o sală plină de oameni doresc o schimbare, doresc un trai decent în țara lor. Pentru asta, A… va lupta până la capăt! Este anul patrioților și a românilor!”.

Bravo! Doar că din fotografii, în sală sunt vreo 10 oameni, cu voi cu tot, ba și cu popa ce ar trebui să fie apolitic. Apoi, sala care DOREȘTE schimbare, sălile DORESC. Dar ca sa fim sinceri, „Mere’ și-așa!”

Deci al cui e meritul?

“Zilele acestea, miniștrii liberali de la Dezvoltare și Energie, Adrian Ioan Veștea și respectiv Sebastian Burduja, au semnat Ordinul cu lista obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, privind înființarea, dezvoltarea și extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale în 33 de unități administrativ-teritoriale din Maramureș” – ne transmite un parlamentar al nostru.

“175 milioane de lei alocați de Guvernul PSD pentru înființarea rețelei de gaz în Maramureș! Începutul de an a venit cu vești mari pentru Maramureș și pentru maramureșeni. Guvernul României condus de Marcel Ciolacu a alocat, prin Programul Național “Anghel Saligny”, suma de 175 milioane de lei pentru înființarea și extinderea sistemului de distribuție a gazelor în județul nostru. Acest lucru a fost posibil datorită muncii…” – scrie un altul.

Adică au muncit unii fără alții, dar împreună, pentru binele nostru, ca să putem arde noi gazul pe bani, iar ei de pomană. Am înțeles corect?

Românul e de vină! La o adică

„Astăzi am avut o serie de audiențe, în cadrul biroului senatorial din Sighetu Marmației, alături de președintele filialei U… Am luat act de preocupările sighetenilor, atât în ceea ce privește administrația publică locală, cât și aspectele legislative legate de dreptul de proprietate. Vă asigur că, în limita mandatului meu, voi depune toate eforturile necesare (blabla)…”

Dar tot el, mai încolo. Zice: “v-ați mira, dar extrem-extrem de puțini cetățeni răspund în general acestor invitații. În general, lumea reacționează în online, dau un like, mai comentează, mai înjură, dar nu vin fizic să discute și să-mi transmită problemele lor legitime”.

De unde și răspunsul românului vinovat că nu ia poziție: “Așteptăm reacția dvs față de numirea noului City manager al orașului Baia Mare! Că lozinci auzim toată ziua, din toate direcțiile politice!” Pam-pam!

No sh..it, Sherlock!

„Oamenii au nevoie de o bancă în fața blocului. De o mică reparație sau de un banal coș menajer. Au depuse solicitări la care unii nu au primit răspuns. Alții sunt prea în vârstă să bată drumul până la primărie ori nu se pricep și nu au condiții să transmită online solicitarea lor. Pentru ei venim la fața locului, notăm problema și o rezolvăm! Pentru cei care nu au primit răspuns, vom căuta persoanele care trebuiau să se ocupe și nu au făcut asta”.

Super, bravo! Dacă ne permiteți, am aminti blocurile făcute între blocuri și case, nici un investitor venit de un deceniu în municipiu decât în jur la vecini. Lipsa locurilor de parcare. Groapa de gunoi și prețurile masive la salubrizare. Nu băncuțele și coșurile.

Acest material este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.