În Sighetu Marmației, proiect transfrontalier cu Ucraina

Administrația publică are în pregătire un nou proiect comun cu vecinii ucraineni, care vizează domeniul educației.

„Am avut o întâlnire importantă de pregătire a unui proiect transfrontalier, în colaborare cu instituții de în­vă­ță­mânt din Sighetu Marmației și Ucraina. La începutul mandatului, fixasem ca priorități dezvoltarea infrastructurii rutiere, sănătatea și educația. În acest context am depus mai multe cereri de finanțare și am reușit să atragem bani europeni care ne-au permis să îmbună­tățim viața cetățenilor urbei noastre. Acum pregătim cererea de finanțare pentru dotarea mai multor unități de învățământ din orașul nostru, prin Programul Interreg NEXT Romania-Ucraina, pe proiecte standard cu infrastructură, grantul maxim fiind de 1.400.000 euro. Ținând cont că data de încheiere a apelului este 31 ianuarie, mobilizarea trebuie să fie maximă. Cele trei unități de învățământ eligibile sunt: Colegiul Național Pedagogic Regele Ferdinand, Liceul Tehnologic Marmația și Școala Gimnazială cu Program Suplimentar de Muzică și Arte plastice. Toate instituțiile incluse în proiect vor desfășura activități educative conexe, având ca principal scop cooperarea între elevi/profesori care provin din medii și culturi diferite” – a spus primarul Vasile Moldovan.

În prezent, Primăria Sighetu Marmației mai are în lucru alte 6 proiecte transfrontaliere.