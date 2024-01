Primăvara va veni cu o serie de șantiere deschise pe raza orașului Sighet

Anul acesta va fi unul greu pentru administrația sigheteană. Asta, din cauză că vremea bună va aduce cu ea și deschiderea mai multor șantiere pe raza orașului. Până la urmă este un lucru bun, însă deranjul creat și gestionarea tuturor lucrărilor nu vor fi ușoare pentru primărie.

„Avem 20 de milioane de lei acordați prin programul Anghel Saligny, astfel că un număr de șapte străzi vor intra în reabilitare. Deja suntem în procedura de licitație pentru proiectare și execuție. Apoi vorbim de reabilitarea blocurilor de locuit. Este vorba despre șase blocuri în total: două în cartierul Cuza Vodă și patru în cartierul Independenței, care vor intra în execuție tot în acest an. Avem modernizarea a opt clădiri din incinta spitalului municipal Sighetu Marmației, care tot așa, sperăm ca în acest an să înceapă lucrările. Mai avem baza sportivă și creșa din zona Fuchs, dar și clădirea fostului centru pentru copii cu dizabilități, care a stat în paragină ani de zile. Deci, începem lucrările și aici. Aceste lucrări se completează cu investițiile pe care le vom realiza din buget local. Nu am reușit în cursul anului trecut să atribuim contractul pentru realizarea pietonalei din zona pieței agroalimentare, dar în acest an avem deja constructorul și cât de repede ne va permite vremea vom da ordinul de începere a lucrărilor și aici. Până la finalul lunii ianuarie vom avea constructorul și în proiectul pilot privind reabilitarea cartierelor, tot din bugetul local”, a spus Vasile Moldovan, edilul din Sighet.