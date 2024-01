Greu să ne mai gândim la play-off

CSM Constanța – Știința Explorări Baia Mare 3-0 (26-24, 25-21, 28-26)

Știința Explorări Baia Mare se îndepărtează tot mai mult de obiectivul propus la început de sezon și anume accederea în play-off. Trupa din nordul țării a pierdut în ultima etapă, derulată sâmbătă, în deplasare, cu CSM Constanța, scor 3-0 (26-24, 25-21, 28-26), iar șansele s-au redus simțitor.

Cu acest scor, formația de la malul mării și-a asigurat poziția de play-off într-o proporție covârșitoare, rămânând ca elevii lui Marius Botea să lupte pentru ultimul loc din această fază cu SCM Zalău.

Rezultatul consemnat în Dobrogea este, totuși, frustrant, ținând cont că oaspeții au luptat din răsputeri pentru a reveni acasă cu un rezultat care să-i mențină în cursa pentru accederea între primele opt echipe. Aspect reieșit din scorul strâns pe seturi, în special în primul și al treilea, cedate în prelungiri. Și în actul secund diferența a fost nesemnificativă, însă voleibaliștii noștri și-au dovedit, din nefericire, vulnerabilitatea de fiecare dată.

• CSM Constanța: Dinculescu 17 p (3 ași), Druță 11 p (un as, un blocaj), St. Jean 7 p (2 ași, un blocaj), Arquez 2 p (un blocaj), Asmarandei 6 p (2 blocaje, un as), Vidoni 9 p (un as), Gavriz (libero). A mai jucat: Badea. Antrenori: Cristian Imhoff, Răzvan Parpală.

• Știința Explorări Baia Mare: Santos 6 p (un as), Mesquita Campos 1 p (as), Bălăi 7 p, David 4 p (un as, un blocaj), Cheagă 9 p (3 blocaje), Ramirez Pita 21 p (un as, 2 blocaje), Bouleau (libero). A mai ju­cat: Breban. Antrenori: Marius Botea, Sorin Pop.

• Au arbitrat: Alin Mateizer (Ploiești) și Alexandru Prodana (București).

Rezultate etapa 13: Arcada Galați – Universitatea Cluj-Napoca 3-0; SCMU Craiova – CSU Universitatea de Vest Timișoara 3-1; Rapid București – Steaua București 3-0; CSM Constanța – Știința Explorări Baia Mare 3-0; Unirea Dej – CSM Corona Brașov 0-3; Dinamo București – SCM Zalău.



Etapa 14: • Miercuri, 24 ianuarie: CSU Universitatea de Vest Timișoara – Unirea Dej (ora 16); Știința Explorări Baia Mare – SCMU Craiova (ora 17); Steaua București – Arcada Galați (ora 18); SCM Zalău – CSM Constanța (ora 18); CSM Corona Brașov – Rapid București (ora 19). • Luni, 19 februarie: Universitatea Cluj-Napoca – Dinamo București.