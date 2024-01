Conferință Internațională cu participarea a două reprezentante ale Asociației Autism Baia Mare

În perioada 8-14 ianuarie 2024, două reprezentante ale Asociației Autism Baia Mare au participat la Conferința Internațională “Re:think bridges -The Role of Civil Society Organizations in Facilitating the Integration of Refugee and Asylum-seeking Children and Caregivers in Europe” organizată de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copii, în parteneriat cu organizațiile internaționale EUROCHILD, ICVA și CARE France.

La eveniment au participat Andreea Iațu, project manager și vicepreședintele Asociației și Adela Pășcuță, asistent social și membru în board-ul Asociației.

Andreea Iațu, project manager în cadrul proiectelor “Sharing is caring – Hope for Ukraine” a prezentat experiența acumulată în 18 luni și impactul pe care activitățile le-au avut în viața persoanelor. Cea mai mare parte a activităților derulate au fost blended -copii și părinți din cadrul Centrului Autism împreună cu părinți și copii din Ucraina.

Evenimentul a creat contextul în care ONG-urile și actorii strategici în domeniu (Agenții ONU, Donatori, Comisia Europeană, agenții Guvernamentale, Universități și Institute de cercetare) au găsit subiecte comune de discuție. (v.t.)