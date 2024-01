Protestele și mizele lor

De două săptămâni, mulți fermieri și transportatori români au ieșit la proteste cu utilaje cu tot. Mi-a fost dat să văd tractoare și alte utilaje agricole moderne, europene dacă vreți. Nicio deosebire între tractoarele de la Afumați și cele din Berlin. Transportatorii sunt europeni prin definiție. În primele zile i-am privit cu admirație pentru curajul gestului și cu durere că au trebuit să ia cu asalt marile orașe. Este vorba despre pâinea țării, atâta cât se mai face în România. Că se frământă în străinătate și se coace la noi. Doream a spune că este umilitor să protestezi pentru un drept pe care îl ai. În poarta cui bați, agricultor român? Te adresezi celor care își duc viața func­țiilor cu obloanele trase. Parcă le este teamă de cei care i-au ales!

Ați uitat de Domnul Cuza, că tot mâine este Ziua Unirii Principatelor Române, care a învățat fără supărare din pilda lui Moș Ion Roată. Da, vă lipsește dialogul folositor cu oamenii. Rețelele sociale și comunicatele sunt seci, reci, deci fără căldură omenească. Cum ziceam, nici o deosebire dintre tractoarele și utilajele agricole de la Afumați și cele de la Berlin. Un om care locuiește într-o țară occidentală, cu serioase prejudecăți față de țările din Est, și vede la televizor protestul fermierilor din România poate avea serioase nedumeriri. Așa arată o țară din Est? Poate s-au întrebat mulți apuseni în aceste zile în care protestele au arătat o față optimistă a agriculturii românești. Dar și vecinul meu, arhitectul, care nu prea are multe legături cu ogorul, a fost mirat de imaginea cu tehnica agricolă, fiind și el prizonierul acelor prejudecăți.

Este o realitate de luat în seamă, că a fost o infuzie de bani europeni care ne-au pus în rând cu lumea. Din declarațiile unor fermieri aflăm că multe dintre aceste utilaje arătoase sunt luate în leasing, pe rate greu de plătit, iar întreținerea lor, inclusiv plata RCA-ului, este împovărătoare dacă prinzi un an capricios, ori dacă statul îți face șicane prin taxe și impozite și alte reglementări care nu țin seama de sarea pământului. Și acestea sunt motivele pentru care fermierii și transportatorii s-au revoltat. Dincolo de tensiunea acestor zile, care ascund multe acumulări, protestele dovedesc că soarta agriculturii românești a fost tratată cu superficialitate. Uneori cu indiferență și multe interese mocnite. De unde se vede că pământul este o ecuație mai greu de rezolvat. S-a spus că și agricultura, precum societatea noastră, simte durerile creșterii. Care vin cu costuri și efecte colaterale. Mizele acestor proteste sunt, în primul rând, tocmai reglarea unor nepotriviri cu realitatea.

Protestele sunt rodul nemulțumirilor venite din interior. Fermierii noștri nu reușesc să-și recupereze investițiile. De unde se vede că producătorul român nu este înțeles. Câștigă puțin și pierde mult. O țară care este capabilă să-și asigure necesarul de produse agricole, dar importă masiv carne și lapte este o țară tristă. Cu lideri ascultători de Centru. Am văzut printre protestatari și tineri care și-au pus nădejdea în agricultură. Sunt derutați, iar unii striviți de normele statului. Fel și fel de dojenitori spun că fermierii români nu sunt organizați economic și de aceea au costuri mari, fac investiții fără analize de piață, iar politicul nu are interesul să-i ajute, că are planuri cu importurile. Mulți dintre cei nemulțumiți au fost doborâți de măsurile luate pentru ajutorarea agriculturii ucrainene.

Din prima zi de război, românii au fost alături de tragedia poporului vecin. Dar nu cu prețul falimentului unor firme românești. Dincolo de nevoia de a-i ajuta pe ucraineni, modul în care s-a dispus acest lucru este o greșeală a Comisiei Europene. Sunt puțini politicieni care înțeleg mecanismele de funcționare a agriculturii în aceste condiții. După două săptămâni de stat în frig și ninsoare, protestatarii au dat dovadă în bună parte de demnitate, refuzând orice asociere cu circul politic asigurat jalnic de o doamnă cu experiența comediei politice. Că rolul politicianului este în Parlament, unde să facă legi bune pentru agricultură. Multe învățăminte se pot trage din aceste proteste. Am aflat multe din necazurile acestor oameni ai pământului. Eu am reținut un strigăt despre siguranța națională a României privind agricultura, care este în mare pericol! Se aude?