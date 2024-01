Gura lumii ☺ Ce caută Dumnezeul evreu la Firiza?

Umbli prin păduri mai mature și inevitabil vezi inscripții pe copaci, e o chestie “de bărbăție” a românului să scoată brișca și să scrijelească pe copaci. Numele lui. A iubitei. OK, deși e penibil.

Dar anul trecut, dincolo de Firiza, am găsit o zvastică. Iar am zis, o fi fost un macho. Mai recent, am găsit inscripția Yahve. Care, știm noi după ce ne-am documentat, ar fi Dumnezeu în ebraică. Deși e contestat. YAHVE este cuvântul evreiesc pentru Iehova, însemnătatea acestui nume fiind “Cel Existent”. Bun, dar ce-a căutat la Firiza? Pe copaci?