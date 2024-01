Echipa SVSU Poienile de sub Munte a primit în dotare o mașină 4×4, Dacia Duster, de la Uniunea Ucrainenilor din România, pentru a încheia proiectul „Prim Răspuns în Comunitate”.

Administrația locală speră acum ca proiectul să devină oficial activ în cel mai scurt timp.

“Mulțumim tuturor celor implicați și nu în ultimul rând deputatului Nicolae-Miroslav Petrețchi, președintele Uniunii Ucrainenilor din Maramureș pentru încrederea și ajutorul oferit comunităților ucrainene de pe Valea Ruscovei. De asemenea, cu sprijinul nemijlocit oferit de către Consiliul Județean Maramureș, Primăria Poienile de sub Munte, Uniunea Ucrainenilor din România și SVSU Poienile de sub Munte, în parteneriat cu Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare vor implementa și desfășura proiectul «Acordarea Primului Ajutor de către Serviciul Voluntar pentru Situații de urgență Poienile de sub Munte», proiect ce va crește nivelul de calitate, de eficiență și a vitezei de reacție privind activitățile și măsurile necesare în situații de urgență și speciale la nivelul comunei noastre și al localităților învecinate, în vederea acordării de prim ajutor în comunitate” – a declarat primarul Alexa Chifa.