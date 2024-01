În Săpânța • O canalizare în lucru, alta stă la rând

Autoritatea locală din comuna Săpânța are în curs lucrări de înființare a canalizării, pe 12 kilometri, cu vechea finanțare PNDL.

Între timp, a câștigat finanțare Saligny pentru o diferență de 9 kilometri de canalizare, care ar acoperi cea mai mare parte a comunei, cu finalitate la sfârșitul acestui an, spune primarul Ion Braicu.

De asemenea, are în pregătire înființarea unui depozit CAV de deșeuri, eficientizarea energetică a școlii, dar mai cu seamă 9 kilometri de asfaltări, cu finanțare Saligny, la care este semnat contractul și se fac pașii necesari, ca în aprilie/mai să poată începe lucrările.