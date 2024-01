Miss Universitaria, Mara Beatrice Pop: „este rezultatul pentru toată munca mea…”

Mara Beatrice Pop este noua Miss Universitaria la Centrul Universitar Nord din Baia Mare, eveniment organizat săptămâna trecută la Teatrul Municipal din Baia Mare de Liga Studenților “Pintea Viteazul” și ajuns la ediția XIII. Pentru proaspăta regină a frumuseții nu este o surpriză câștigarea acestui premiu, de-a lungul anilor Mara cochetând cu modellingul, dar și cu dansul, aspecte care consideră că i-au adus un mare avantaj în desemnarea titlului de Miss Universitaria.

Mara este absolvență de “Șincai”, colegiu unde a învățat din clasa a V-a, iar la finalul studiilor liceale a decis să aplice pentru specializarea Management din cadrul Centrului Universitar Nord. A ales această specializare îndrumată de mama ei, care este expert contabil, și vrea să-i calce pe urme. Cu toate că în primă fază a optat pentru specializarea Medicină, în final s-a decis să aleagă prima variantă. În paralel cu studiile și muncește.

Reporter: Mara, felicitări pentru titlul de Miss Universitaria. Te-ai așteptat ca trofeul ediției XIII să fie câștigat de tine?

Mara Beatrice Pop: Mulțumesc mult! Da, mă așteptam să câștig, deoarece am muncit foarte mult și, oarecum, este rezultatul pentru toată munca mea depusă în decursul a câțiva ani de pregătire, dans și modelling.

R: Prin ce te-ai diferențiat de restul concurentelor?

M.B.P.: Consider că diferența a fost mică între concurente, toate fiind frumoase, dar am tratat probele cu seriozitate. Dar, totuși, cred că faptul că am făcut dans sportiv 7 ani și modelling a fost un avantaj pentru mine.

R: Este pentru prima oară când participi la evenimente de asemenea anvergură?

M.B.P.: Am mai participat la competiții sportive, cum spuneam, la concursuri de dans sportiv, dar și la prezentări de modă.

R: Acest premiu, de Miss Universitaria, este un imbold pentru a te încuraja să te înscrii și la alte concursuri de acest gen?

M.B.P.: Da, sigur, dacă voi mai avea ocazia să particip la astfel de concursuri, o voi face cu mare drag.

R: De ce ai ales Centrul Universitar Nord și nu o altă facultate renumită din România?

M.B.P.: La început, nu știam dacă vreau Medicină sau Management, dar totuși ceva m-a atras mai mult pe partea aceasta. Am ales această facultate pentru că am vrut să fiu acasă, având în vedere că și lucrez și nu avea rost să merg până în Cluj sau în alt oraș pentru o facultate care are această specializare și aici.

R: Ce specializare urmezi în cadrul universității și spune-ne dacă dorești să aprofundezi în acest domeniu și după finalizarea studiilor?

M.B.P: Sunt la Management și aș dori să continui în acest domeniu, având un suport și acasă în această direcție, mama mea care este expert contabil, și aș avea de la cine să învăț.

R: Crezi că ești privită cu alți ochi atât de către studenți, cât și de profesori acum că ai devenit Miss Universitaria?

M.B.P.: Nu cred asta, sunt o fată modestă și cu bun-simț.

R: Cum vezi prima sesiune din postura de proaspăt student?

M.B.P.: Momentan merge foarte bine sesiunea, mai am 2 examene și am scăpat. Mă așteptam să fie puțin mai diferit, dar dacă îți faci temele și proiectele, în sesiune îți este mult mai ușor să înveți.

R: Glumind puțin, estimezi că notele vor fi mai mari ținând cont că ești “regina” de la Nord?

M.B.P.: Ha ha, nu cred. Până la urmă, dacă eu nu învăț, nu pot să mă duc să mă prezint la examen și să am așteptări la o notă de trecere doar pentru că am fost Miss Universitaria.

R: Ce alte pasiuni mai ai?

M.B.P.: Îmi place foarte mult să dansez, să ies cu prietenii, mă mai duc la modelling când am timp.

R: În final, ce le transmiți studenților?

M.B.P.: Să se bucure din plin de acești ani că sunt cei mai frumoși, iar pe studentele care încă nu au participat la acest concurs organizat de Liga Studenților le îndemn să o facă pentru că este cea mai frumoasă experiență.

Cu această ocazie vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în această experiență, atât organizatorilor, colegelor, cât și familiei. Fără susținerea lor nu aș fi reușit. Sper că alături de colege și de organizatori am oferit un adevărat spectacol pentru public.