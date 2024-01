Sâmbăta guvernului

V-am obișnuit, distinși cititori, ca sâmbăta să alcătuiesc un text despre cultură. Este în tradiția ziarului nostru ca în această zi să ne întoarcem fața spre poezie, proză, comentarii culturale. Astăzi fac o mică derogare, deoarece m-au stârnit provocările din stradă ale fermierilor și transportatorilor. Dacă mă opresc la Ziua Unirii Principatelor Române, am simțit un spectacol național care se potrivea cu orice aniversare. Am văzut și eu episodul de la Baia Mare. Un reușit spectacol artistic. Dar protestele nu s-au îndepărtat de mine. Prin câteva cuvinte nu voi rezolva eu drama agriculturii românești. Că oamenii aceia de la Afumați, cu direcția lor de bază, sunt doar un strigăt în peisajul noii lumi românești. Nu intru după cortina acestor manifestări, dar sunt mirat că guvernul nu are răspunsuri la atitudinea acestor oameni. De aproape trei săptămâni ei spun că guvernul trăiește într-o zi de sâmbătă, zi de odihnă. Închis pentru consultări până luni. Dar și luni pentru guvern este tot sâmbătă.

Și așa, ceasul este la ei, la guvernanți, iar timpul este la oamenii pământului. Deși a reușit să ocolească un mare protest al agricultorilor la București, Guvernul Ciolacu nu reușește nici să-i mulțumească pe protestatari, nici să depolitizeze protestul. Am văzut la manifestațiile de la Afumați foști demnitari care au defilat sub sceptrul unui partid, iar acum îl înjură. Chiar un fost ministru din Maramureș, cu sfetărul de lână, se înghesuia să se vadă la televizor și desființa partidul care l-a făcut demnitar. Mi-a fost jenă de situație. Oamenii protestează în frig și ninsori, iar guvernul își duce viața în ziua de sâmbătă. O zi de odihnă și relaxare pe pârtii de schi.

Parcă am auzit ceva oferte pentru a calma spiritele. Dar oamenii revoltați nu se lasă păcăliți. Mă uit în ograda celor pricepuți, economiști și finanțiști, oameni de bună credință pentru țară, și aud întrebări de felul: cum va putea bugetul fantezist al actualului guvern să asigure finanțarea promisiunilor, când veniturile sale sunt masiv subestimate, iar cheltuielile au depășit nivelul bugetat? Asta spun pricepuții. Adică fermierii nu vor fi plătiți cum doresc ei, ci pe seama altor sectoare, precum educația și sănătatea. Apropo de sănătate. Ieri am fost și eu ca tot omul la un control la Spitalul Județean. Multă lume suferindă așteaptă vindecări. Asistenta care mă însoțea la control era pusă pe mărturisiri. Este convocată la proteste. Are îndoieli că vor fi auziți și cei din sistemul sanitar. Crede că guvernanții sunt surzi cu voia lor. Tac și văd cum sângele meu se prelinge într-o seringă. Semn de viață cercetată, nu semn de boală.

Guvernul a parcat într-o sâmbătă lungă, când a aruncat pe piață duplicitatea față de dumpingul cu cereale ucrainene în România, care, se plâng fermierii, au dus la scăderea prețului sub nivelul care le-ar fi asigurat un profit minim. Nu avem un răspuns, dar se vede cu ochiul liber că guvernul a scăpat situația de sub control. Nu știe cum să se poarte cu cei care au fixat reședința protestelor la Afumați. Nu pricep de ce nu există un punct de vedere. Nu este omenește să lași niște oameni care protestează să stea în frig de atâta vreme. Este așa de greu să vorbești cu ei? E mai bine să fie mereu sâmbătă? Când nimeni nu lucrează, și nu trebuie să te gândești la semeni.

Oamenii aceia nemulțumiți nu au cerut demisii, ci rezolvarea doleanțelor. O abordare nouă. Veche rămâne indolența, neputința celor care ne conduc. Sunt rupți de realitate. De ce se tem de decizii? Că este vorba de pâinea de pe masa românilor. Este trist! Dar până la vară mai este!