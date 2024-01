Simplificarea procesului de cadastrare a comunelor

Anul acesta a venit cu o serie de noutăți legate de procesul de cadastrare sistematică a proprietăților. Astfel, pe de o parte se dorește impulsionarea firmelor specializate să se implice mai mult în acest proces, prin creșterea sumelor plătite pentru înscrierea imobilelor în cartea funciară, iar pe de altă parte s-au operat unele schimbări, care mai taie din birocrație.

Așa se face că primarii nu mai trebuie să semneze documentația de cadastrare, cum era până acum.

„Legea cadastrului și publicității imobiliare a fost modificată. Ea aduce câteva noutăți, în special în ceea ce privește finanțarea oferită de ANCPI pentru fiecare imobil înscris în cartea funciară. De la 84 lei, plus TVA, cât era până acum, la 109 lei, plus TVA, la care se adaugă coeficienții de relief și coeficienții de zonă cu carte funciară veche, unde se integrează cărțile funciare realizate pe vremea Austro-Ungariei. O altă modificare este aceea că prin finanțarea ANCPI, Consiliul Județean din fiecare județ va propune, în fiecare an, minim 3 UAT-uri care să facă obiectul cadastrării sistematice pe banii agenției. Aici se va face cadastrul sistematic integral, ceea ce este un lucru deosebit. Încă o modificare importantă în ceea ce privește cadastrarea sistematică pe întreg UAT-ul, era necesară avizarea documentației de către primar. Practic trebuia semnată documentația pentru luarea la cunoștință și a putea parcurge mai departe etapele de cadastrare sistematică. În acest caz și primarul avea obligativitatea de a face acest lucru în termen de 30 de zile. Erau situații când ținea mai mult, semna sau refuza să semneze. A fost scoasă această obligativitate a semnării documentelor de către primar, astfel încât perioada respectivă se câștigă în plus la parcurgerea celorlalți pași” – a explicat Ovidiu Ștefan, directorul OCPI Maramureș.