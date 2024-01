Lucrări în ritm alert la Podul peste Tisa

Șeful administrației maramureșene, Ionel Bogdan, a vizitat în weekend șantierul de la Podul peste Tisa. Conducerea Consiliului Județean dă asigurări că aici se lucrează de zor, iar până în noiembrie se estimează că investiția va fi dusă la bun sfârșit. Proiectul, cu o valoare de peste 40 de milioane de euro, va aduce dezvoltare municipiului Sighetu Marmației, dar și Maramureșului, este de părere Ionel Bogdan.

„Chiar dacă am luat prin surprindere constructorul, se lucrează intens, cu toții ne dorim finalizarea proiectului în luna noiembrie a acestui an. Ca administrație locală, ne vom asigura că au fluxul financiar necesar, fiind un proiect care va aduce dezvoltare pentru tot județul”, a afirmat președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan.

El a mai adăugat că „tot de aici va porni și centura ocolitoare a municipiului Sighetu Marmației, exact la intersecția cu drumul național 18, unde se face cone­xiunea cu podul peste Tisa. Centura a fost avizată de cei de la CNAIR și urmează să fie în februarie scoasă la licitație. În vara lui 2024 va începe lucrarea și la centura orașului Sighet, care va avea un dublu rol. Pe lângă desconges­tionarea traficului, are rolul de a se conecta cu podul peste Tisa, traficul comercial să nu îngreuneze traficul din Sighet, trafic care este și așa aglomerat. Va fi refăcut și podul de la intrare în Sighetu Marmației, vor fi piste de biciclete, totul va fi regândit în zonă”.