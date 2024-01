Mostră de nesimțire! Șoprul de la izvorul de apă minerală a Săpânței, batjocorit

Unele locuri se pare că nu merită să devină turistice, și asta din cauza oamenilor, nu a locurilor. Vă prezentăm o mostră de nesimțire crasă, petrecută la Săpânța.

Autoritățile locale au simțit că e momentul să facă o ofertă turistică diversificată, mai mult decât Cimitirul Vesel. Spus sincer, simplu, direct, Săpânța nu e o atracție turistică în sine, ci una de tranzit. Vin, văd, pleacă. Deși dacă ne apucăm să enumerăm atuurile, nu ne ajunge pagina de față: cascade, sălbăticiuni, vârfuri, belvederi, cergi, datini. Așa se face că Primăria Săpânța s-a apucat să reînvie locația izvorului de apă minerală. La borcut. A investit zeci de mii de lei într-un șopru de lemn cu arhitectură specifică, urmează amenajarea locului, cuptoare de barbeque, toalete etc. Și locul izvorului în sine a fost pregătit pentru o viitoare amenajare similară, cu șopru de lemn. Numai că… trăim unde trăim și e mare cerere/nevoie de nesimțire. La lucrarea abia terminată, au venit tineri (…probabil), au făcut drifturi pe noroi cu mașinile de teren, au stropit cu noroi toată construcția. Au făcut foc, bine că nu înăuntru, au lăsat gunoaie.

Nici nu trebuie spus mai mult. Edilul Săpânței, Ioan Braicu, încurcat, ne spune că va chema meșteri și va finisa din nou lemnul, apoi va continua lucrările, locul a fost și ar trebui să redevină unul emblematic pentru Săpânța. Mai ales că se află undeva sub Piatra Săpânței, pe drumul spre munte. Dacă ne permiteți, am sugera și o cameră video func­țională, dle primar, după cum vedeți, investițiile trebuie apărate!