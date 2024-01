Atelier de Educație Muzicală cu profesorul Merito Ana-Maria Rusu

Un atelier educațional pentru învățători și profesori de muzică este programat în 17 februarie, de la ora 10, la Colegiul de Arte Baia Mare. Invitată va fi Ana-Maria Rusu, profesor Merito, nominalizată la Global Teacher Prize.

Absolventă a Conservatorului din Iași, Ana-Maria Rusu este profesoară de 18 ani. A co-fondat platformele Mai multă Educație Muzicală în Școli și Grădinițe și www.edumuzicala.ro, care au sute de resurse și idei pentru a adapta metodele de educație muzicală la alte materii, ce sunt accesate de mii de profesori de la toate materiile.

„În Baia Mare a fost prima experiență în acest format. Revin cu varianta îmbunătățită pentru că între timp suntem cu toții mai deștepți. Voi străbate o Românie întreagă, pe 17 februarie; voi reveni în locul în care am prieteni din copilărie, alții mai noi cu care am colaborat, colegi deosebiți, locul în care am fost pentru prima dată convinsă că ce fac eu e dătător de sens”, a afirmat Ana-Maria Rusu.

Atelierul va dura 6 ore (10-16) și va avea loc la Colegiul de Arte din Baia Mare.