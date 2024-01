Elevii din Maramureș, informați despre consecințele faptelor de violență școlară

Ministerul Educației va derula în perioada ianuarie – iunie 2024, împreună cu Inspectoratul General al Poliției Române, Campania națională pentru conștientizarea consecințelor asociate faptelor de violență școlară în unitățile de învățământ preuniversitar.

Activitățile din cadrul campaniei se vor desfășura și în mai multe școli din Maramureș, având ca grup țintă elevii din clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a.

De Ziua Internațională pentru Nonviolență în școli, marcată în 30 ianuarie, ministrul Educației, Ligia Deca, a accentuat că „este nevoie să identificăm cauzele manifestărilor violente și să privim educația nu doar ca pe o formă de transmitere a cunoștințelor academice, ci și ca pe un instrument-cheie pentru reglarea comportamentelor. De aceea, din rolul de Ministru al Educației, am transformat combaterea violenței într-un obiectiv fundamental”. Printre măsurile anunțate de Ministerul Educației se numără: includerea în Legile Educației a Planului Național pentru Siguranță în Învățământul Preuniversitar & Planul Național de Combatere a Violenței Școlare; derularea mai multor campanii în cadrul cărora au fost transmise mesaje publice de combatere a fenomenului de violență în școli, printre care și „Împreună prindem curaj!”; alocarea a peste 280.000 de euro pentru activități cu scopul combaterii violenței în școli, pentru cel puțin 250 de școli, estimând 20.000 de elevi și 10.000 de părinți beneficiari.

De precizat că, în acest an școlar, instituțiile abilitate au raportat mai multe fapte de violență în școlile din județul Maramureș. Astfel, de la începutul anului școlar, în unitățile de în­vă­ță­mânt au fost raportate 32 de astfel de cazuri, cu 9 mai multe decât în anul precedent.