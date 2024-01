Se punea alarmă odinioară, în magazine, la lucruri mici și valoroase, ușor de băgat în buzunar. Apoi, la băuturi scumpe, deși asta deja spune ceva despre noi. Mai recent, într-un market am văzut alarmă sau chiar casetă de plastic la… cafea? OK, am înțeles, probabil zona magazinului era una sensibilă, dar cum să furi ditamai pachetul de cafea de un kilogram? Triste vremuri trăim.