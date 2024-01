Lideri neînvinși în Ligile 1 și 2 de minifotbal din Maramureș

Liderul neînvins al Ligii 1 de minifotbal din Maramureș este formaţia Redex. Are o linie perfectă în clasament, cu șapte meciuri și tot atâtea victorii, 34 de goluri marcate și 6 primite. Neînvinsă este însă și echipa de pe locul secund, VLD Trans, dar care are cu un meci mai puțin disputat. Nordic Boys vin pe locul 3, cu 15 puncte. Neînvins este și liderul Ligii 2, Hell Energy. Care are 6 victorii și 2 egaluri în cele 8 partide disputate. Cu câte 17 puncte, FC Oașul și FC Shishara ocupă pozițiile 2 și 3.

Rezultatele din Liga 1, etapa 7: Marcus Logistic – Nordic Boys 1-4, Big Auto – FC Baia Sprie 1-4, Madra Baia Mare – Dr Browns 2-7, Redex – Mon Caprice 7-1, VLD Trans – Evo Sport 3-2.

Rezultate Liga 2, etapa 8: Chicago Bulls – OMG Team 3-2, FC Porto – Young 1967 1-5, Cartierul Motorului – Ninja Warriors 5-2, Amicii – Hell Energy 2-3, FC Shishara – FC Oașul 4-2, AS Maramureșul – FC Viperx 4-5.

Liga 3 se va relua în a doua jumătate a lunii martie. Sursă informații: campionatemini fotbal.ro.