Borşa vrea transport public unic!

Oraşul Borşa se pregăteşte să refacă PUG-ul oraşului, după 10 ani. Nu va fi o extindere, dar se va repoziţiona intravilanul spre zona turistică şi zonele unde se construieşte, rămân tot la 6000 de hectare, ne spune edilul Sorin Timiş. Şi tot el, în lupta sa pentru modernizarea oraşului, gândeşte o nouă strategie pentru transportul în comun.

„Nu am încă soluţia, decât idei. Dar o să mă pun într-o noapte, două, o să schiţez ceva. Câteva idei am. În nici un caz autobuze electrice, nu prea au ce căuta aici, la munte, la pantele şi altitudinile noastre. Dar facem planul de mobilitate urbană şi am două idei pentru modernizarea transportului pu­blic. Una e o li­nie de troleibuz cu roţi, cu sistem modern, cu banda proprie. Nu există încă la noi, dar nici nu văd de ce n-am putea face. Apoi, poate cel mai logic sistem ar fi o variantă de Uber local, parţial cofinanţată şi subvenţionată de autoritatea locală. Ar fi cea mai logică. Aşa, transportul ar ajunge la fiecare cetăţean, la fiecare casă, nu ar fi oprelişti”, spune Sorin Timiş. În aceeaşi finanţare PNRR în care vor intra PUG-ul şi planul de mobilitate urbană se mai adaugă echiparea şcolilor cu aparatură şi mobilier, reabilitarea termică a şcolilor 1 şi 8, dar şi a 20 de blocuri de locuinţe, unele începute fizic.

Aflăm cu un drum şi particularitatea interesantă a blocurilor din Borşa. Odinioară, blocurile Borşei erau cu subsoluri inundate, mirosuri ca atare, nu erau foarte atrăgătoare. Acolo locuiau în general oameni din instituţii, dar odată cu decăderea mineritului, au plecat, iar tinerii lor s-au dus în strănătăţi. Apartamentele din Borşa costau, la un moment dat, cât era salariul pe o lună de muncă în Occident, aşa că borşenii plecaţi au început să le cumpere. Evident, ca investiţie. Şi-au făcut case, dar au păstrat şi apartamentele, la o adică. La acest moment, sunt abia 30% locuinţe ocupate la bloc în Borşa, dar toate au proprietari! Acum, blocurile se reabilitează şi, ca o glumă, apartamentele se vor evalua şi vor costa cât trei luni de muncă în Italia…