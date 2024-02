Oameni Buni și povești de viață • În singurătate, boala e mult mai apăsătoare!

Asociația Oameni buni, din Cluj-Napoca, a construit, prin dăruire, înțelegere, perseverență și empatie, o comunitate a celor care sprijină lupta împotriva bolilor oncologice. A adunat de-a lungul celor 7 ani de când există povești de viață extraordinare și a construit o comunitate care inspiră și aduce speranță. Așa a apărut și Filiala de la Baia Mare a Asociației Oameni buni. Pe câteva dintre membrele filialei băimărene le-am cunoscut. Am cunoscut-o mai întâi pe Alina Daczer, cea de la care a și pornit ideea unei filiale la Baia Mare. Le-am cunoscut apoi pe Liliana Gross și Crina Rus, alte două femei puternice, care au învins boala prin credință și dorința de a trăi.

Convingerea lor este că există viață și după boală, destinul se poate schimba pentru oricare, dar important este să lupți, să nu te lași copleșit de boală și, mai ales, să ai lângă tine familia și oameni cu care să vorbești și care să te înțeleagă. Toate persoanele care fac parte din Asociația Oameni Buni au poveștile lor de viață, inspiratoare pentru cei care au neșansa să treacă prin această boală. Au învățat să se accepte și au descoperit bucuria de a vedea viața altfel, de a o prețui. Fiindcă o dată o primești! Au adunat și au căutat armele interioare și au ales să trăiască. Fiecare pas, oricât de mic, a însemnat o șansă dată vieții.

Printre multele activități desfășurate în beneficiul vieții, de Asociația Oameni buni, de la Cluj și puiul ei de la Baia Mare, se numără și expoziția On Cool Art. Un proiect îndrăzneț, care desenează cicatricile oncologice în culorile speranței. Artiști consacrați au făcut echipă cu cei care n-au vorbit în șoaptă despre boală ci au avut curajul să spună. Și au realizat opere de artă pe corpurile cu cicatrici. Expoziția s-a vernisat în toamna anului trecut la Cluj-Napoca, iar în aceste zile va veni și la Baia Mare.

Luni, 5 februarie, ora 17, la Biblioteca județeană, organizatorii expoziției ON COOL ART vă invită la o călătorie prin viață, emoționantă și plină de autentic, curaj și speranță. Așa cum spune și Alina Daczer, coordonatoarea Filialei băimărene, fiecare tablou are propria poveste. “Doresc să transmit celor care vor privi tablourile toată bucuria și magia zilei în care am fost pictate. Arta are, cu adevărat, puterea de a aduce lumină, culoare și vindecare în viețile noastre. E important să înveți să vezi viața ca pe cel mai de preț dar! Să apreciezi viața cu alți ochi! Să te bucuri de fiecare zi! Vindecarea înseamnă și cone­xiune și conectare cu cei din jur! În singurătate, boala e mult mai apăsătoare!” Iar psihicul este esențial, este un aliat de nădejde în lupta cu boala.