Asociația Szmisz, 15 ani de activitate

Recent, Asociația Szmisz din Sighetu Marmației a împlinit 15 ani de activitate, interval în care a fost implicată în diferite proiecte naționale și internaționale, precum și de voluntariat.

„În urmă cu 15 ani, cu aproape inconștient de mult curaj, începeam un drum necunoscut. Drumul în lumea organizațiilor neguvernamentale și a voluntariatului. A fost până acum un drum presărat și cu greutăți, dar și cu multe satisfacții. În acești 15 ani am implementat proiecte de tineret naționale și internaționale, proiecte de voluntariat social și foarte multe activități de participare civică.

Dar nimic nu ar fi fost posibil fără sprijinul și încurajările voastre și mai ales fără munca enormă depusă de voluntari. În acești 15 ani voi, voluntarii asociației, ați fost mereu acolo unde era nevoie, chiar dacă a fost pandemie sau război la granița țării sau activități pentru cei mai puțin norocoși, ați fost acolo să fiți alinare, inspirație și ajutor.

Am muncit mult și o vom face și în continuare și asta deoarece noi credem că prin tot ceea ce facem schimbăm puțin câte puțin în bine ceea ce este în jurul nostru. Mulțumim din suflet tuturor voluntarilor, partenerilor și colaboratorilor de atunci și de acum, de pe tot parcursul acestor minunați ani.

Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături cu prezența sau cu sufletul, celor care ne-au spus o vorbă bună sau ne-au lăudat, dar și celor care ne-au criticat deoarece din greșeli am învățat și noi”, este mesajul transmis de Asociația Szmisz pe pagina de socializare facebook.