Auditul este finalizat la Clubul Minaur. Vor cădea „capete”!

Autoritatea publică locală, în subordinea căreia funcţionează şi Clubul Sportiv Minaur Baia Mare, a intrat în posesia auditului cu privire la funcţionarea clubului. Deşi viceprimarul cu atribuţii de primar nu a vrut să facă publice foarte multe informaţii din analiza primită, a punctat totuşi vinovatul principal.

Astfel, în urma acestui audit, cel mai probabil, la club vor exista schimbări majore, atât în rândul conducerii, cât şi în rândul jucătorilor: „Am deja raportul de audit pe care îl semnez astăzi, iar apoi îl vom face public, îl voi transmite tuturor consilierilor locali. Ca o părere personală, ca o interpretare a concluziilor auditului vreau să spun foarte clar că trebuie să existe anumite schimbări. Cel puţin o persoană trebuie să facă un pas în lateral, dacă nu să plece. Chiar dacă din concluziile misiunii de audit unele persoane nu se regăsesc în semnarea unor documente, în realizarea transferurilor, în semnarea contractelor de prestaţie sportivă cu jucătorii şi cu staff-ul tehnic, aici s-au produs foarte multe derapaje şi s-au încălcat foarte multe legi”, a spus Ioan Doru Dăncuş, viceprimarul cu atribuţii de primar al municipiului Baia Mare.

„S-a jefuit bugetul public!”

Problemele la club sunt destul de grave. Asta în condiţiile în care s-au alocat milioane de lei, dar datoriile au crescut, iar performanţele sportive au scăzut, aşa că vinovaţii vor trebui să răspundă pentru neregulile descoperite: „Avem team-manageri, director executiv, personal contractual în cadrul clubului, care nu şi-au făcut datoria. Mai mult decât atât, n-au ştiut să respecte anumite prerogative ale legii şi pentru acest lucru cineva trebuie să răspundă. Nu vreau să dau nume în momentul de faţă. Am avut o discuţie cu o parte din colegii care au fost angrenaţi în desfăşurarea activităţii şi din punctul meu de vedere nu există la club un management sportiv asumat, performant, dar nu există nici un management economic asumat. Atâta vreme cât datoriile clubului au crescut de la un an la altul, iar performanţa a scăzut, excludem echipa de hand­bal masculin, însă intră aici echipele de handbal feminin şi de fotbal, este clar că ceva nu a funcţionat cum trebuie, când echipele au fost sub performanţele din anul precedent (…) Municipiul Baia Mare nu poate susţine astăzi un club cu 30 de milioane, cu 40 de milioane să facem performanţă aşa cum ne-am dori cu toţii. Noi anul trecut am avut execuţia bugetară 9,5 milioane de lei doar la handbal feminin şi încă 9 milioane şi ceva la handbal masculin. Este enorm pentru performanţele pe care le-am obţinut. La club s-au făcut nişte transferuri păguboase, s-a jefuit bugetul public! Am 5 – 6 cazuri de sportivi care au stat pe bancă, în tribună, şi au încasat lună de lună 5.000 – 6.000 de euro! Este absolut inimaginabil şi să nu se ia nicio măsură!”, a mai explicat Dăncuş. La întrebările ziariştilor prezenţi, primarul interimar a dat şi un nume…. „Evident că m-am referit la domnul Liviu Bala, dacă tot aţi întrebat. Din punctul meu de vedere trebuie să facă un pas în lateral. Nu spun să plece din conducerea clubului, dar trebuie să se dea la o parte deoarece există toate elementele care ne dau certitudinea că el a fost cel care a făcut toată strategia de transferuri, de management, ş.a.m.d. Şi dacă tot ne referim la Clubul Minaur, acel post al directorului executiv va fi scos la concurs. În momentul de faţă directorul executiv al clubului este doamna Raluca Mureşan, care ocupă acest post cu titlu de interimat”, a conchis Dăncuş. Vom mai reveni zilele viitoare şi cu alte concluzii din raportul de audit.