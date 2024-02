Pârtiile de schi din Cavnic, în topul național!

Topul celor mai apreciate pârtii de schi din România, prezentat de TVR Info, poziționează domeniul schiabil din Cavnic pe podium. Condițiile bune oferite de pârtiile de schi din stațiunea turistică de la noi au clasat-o atât de bine.

„Am făcut un top cu cele mai apreciate pârtii de schi din România. Sezonul rece a început și, din fericire, țara noastră nu duce lipsă de munți înalți, o treime din suprafața țării fiind ocupată de Munții Carpați, astfel că există o multitudine de posibilități pentru a ne putea bucura de adrenalina oferită de aceste sporturi de iarnă. În consecință, iată topul stațiunilor montane din țară cu pârtii foarte apreciate de schiori, peisaje de vis, unde vă puteți bucura și de aer curat. Așadar, în top se situează cel mai vast domeniu schiabil – cel de pe Valea Prahovei. De altfel și cel mai aglomerat. Pârtiile de schi de aici au toate dotările necesare sporturilor de iarnă, iar peisajele sunt splendide. Zeci de mii de turiști aleg să-și petreacă vacanțele de iarnă în aceste stațiuni. Sinaia, spre exemplu, are un domeniu schiabil de 17 km, 18 pârtii și 3 trasee de schi. Cea mai lungă pârtie are aproape 2 km, cu un grad de dificultate me­diu. Are telegondole, telecabine, teleschi și telescaun. Urmează Poiana Brașov care este una dintre cele mai aglomerate și populare stațiuni montane. Are 12 pârtii amenajate de schi, cu diferite grade de dificultate. Apoi Cavnic – Maramureș. Stațiunea a devenit destul de apreciată, având amenajate 7 pârtii de schi la standarde europene. 3 dintre acestea sunt destinate începătorilor, 2 au grad mediu de dificultate, iar alte 2 sunt recomandate celor experimentați. Impresionant este și că în stațiune există singura pârtie artificială de schi din România, realizată din cauciuc sintetic”, a fost topul prezentat în emisiunea Telejurnal Matinal de la TVR Info.