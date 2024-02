Peste 12 milioane lei alocate pentru drumurile județene

Mai mulți bani pentru drumurile comunale a cerut consilierul județean, Alexandru Cosma în ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din luna ianuarie. Alesul județean mizează că 2024 e an electoral și primarii vor dori să se „laude” cu investițiile din infrastructura localității.

„Ne aflăm toți consilierii în an electoral. În comisia de buget-finanțe am avut și acolo o intervenție, am solicitat pentru drumurile județene să aprobăm doar 9 milioane lei, iar restul să meargă la drumurile comunale. Primarii noștri intră în campanie, drumurile comunale pentru ei sunt foarte importante. Îi ținem de vreo 3 ani pe o sumă de circa 4 milioane lei”, a declarat consilierul județean, Alexandru Cosma.

În cele din urmă proiectul privind repartizarea pe destinații a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene și comunale pe anul 2024 a fost aprobat fără acest amendament. Astfel, dru­murile comunale vor primi 4,5 milioane lei, iar peste 12 milioane lei au fost alocate pentru drumurile județene.