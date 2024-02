Baia Borșa nu ține pasul cu Borșa…

Cartierul Baia Borșa, odinioară cartier mineresc viu, plin de oameni, nu reușește să țină pasul cu modernizarea Borșei.

Doar că nu e vina autorității locale, de această dată, ci a contextului. Abia de sunt 30% din apartamente ocupate, oamenii sunt plecați. Acolo nu s-a putut investi în reabilitarea blocurilor cu fonduri guvernamentale, pentru că terenul pe care se află construcțiile aparțin REMIN. Care, așa cum știți, ține de inventar până el dispare în neant, sub ochii guvernului. Deocamdată, Baia Borșa a beneficiat de modernizarea drumului spre cartier, are iluminat public nou, are 11 străzi recent asfaltate și o piață agroalimentară nouă. Urmează o abordare diferită a reabilitării blocurilor, prin care primăria și consiliul local ar moderniza blocurile din buget local, iar localnicii ar plăti în rate, în 7 ani, partea lor. Inclusiv cei care nu vor, dacă mai mult de jumătate din locatari acceptă modernizarea.