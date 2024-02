Prof. MIRCEA POPA, la Nord Literar

Am intrat într-un an suficient de tumultuos, un an în care se decantează noile repere ale conducerii țării, firești pentru o democrație, dar mai puțin estetice din punctul de vedere al comunicării între lideri. Asta-i lumea! Pe acest fond, într-o întruchipare certă a valorii, a apărut primul număr al revistei de cultură Nord Literar, care a pășit în al 22-lea an de viață. Depun mărturie că am fost cu sufletul și cu scrisul alături de prima revistă de cultură din istoria Maramureșului. Este o mare onoare pentru fondatori, pentru cei care au trudit prin vreme și o fac și astăzi. Acum, vorbind din interior, știu bine că este o publicație literară respectată și râvnită de nume de prestigiu ale literaturii contemporane. De aceea, Uniunea Scriitorilor din România i-a girat valoarea, iar Consiliul județean Maramureș o susține financiar încă de la apariție. Tot din această pricină.

Dar să-mi argumentez afirmațiile despre valoarea publicației. Acest număr îl are în centru pe istoricul, criticul literar, universitarul clujean, Mircea Popa, la împlinirea vârstei de 85 de ani. Este unul dintre consecvenții colaboratori ai revistei noastre. Este autorul unei impresionante opere literare. Este o instituție. A scris o întreagă bibliotecă. În acest număr am scris despre o recentă carte a Domniei Sale – „Avram Iancu, făuritor de istorie națională.” M-au fascinat la cărturarul Mircea Popa noblețea discursului și ineditul ideilor. La mulți ani, domnule profesor! Dar să răsfoim numărul. Poemul lunii aparține lui Ion Iuga, sălișteanul care a deschis modernitatea în lirica maramureșeană, fiind un reprezentant de frunte al generației sale.

Poetul Horia Bădescu face un portret generos scriitorului Marcel Mureșeanu, la 85 de ani, încheind cu urarea: „Ave generalisime Marcelus, primește, rogu-te, acolada prieteniei!” Criticul literar Irina Petraș publică un excelent eseu despre feminitatea în literatură. Eseistul Ion Papuc face o evocare criticului literar Laurențiu Ulici. Universitarul, criticul și istoricul literar Gheorghe Glodeanu publică un comentariu avizat despre Nicolae Breban și provocările romanului. La frumoasa vârstă de nouăzeci de ani, Nicolae Breban rămâne unul dintre cei mai străluciți reprezentanți ai romanului românesc, apreciază autorul. Nu uităm că Maestrul s-a născut la Baia Mare. Florian Copcea scrie despre rafinamentul și modernitatea liricii lui Ion Pop. Profesoara Daniela Sitar-Tăut comentează atitudinea lui Jules Verne față de Alexandru Dumas-tatăl.

La consacrata rubrică Orfeu, publică poeme în proză Varujan Vosganian. La subsuoara lor, nelipsita parodie semnată de neobositul Lucian Perța. Criticul literar, istoricul Ovidiu Pecican glosează pe marginea a două cifre din viața lui Dimitrie Cantemir. 300 sau 350? Celebrare sau comemorare? Articolul este lămuritor. Criticul literar Gheorghe Glodeanu continuă comentariile despre Vrăjitoarea lui Strind­berg. Dana Buzura-Gagniuc, managerul revistei, face un tur de orizont printre manifestările care au marcat cumpăna dintre ani. Și-a focalizat atenția asupra dialogului cu tinerii, unde revista Nord Literar a fost implicată. Așa sunt evocări ilustrate de la întâlnirile de la Facultatea de Litere a Centrului Universitar, Baia Mare, cu membrii Cenaclului Voci eminesciene și omagierea lui Eminescu de Ziua Culturii Naționale, la Consiliul Județean.

Scriitorul Horia Bădescu evocă personalitatea poetului francez Gerard Bayo, legăturile lui cu Maramureșul. Evocarea este însoțită de un grupaj de poeme, din care nu lipsesc toponimele Desești și Botiza, prin care poetul francez a poposit. Criticul literar Delia Muntean scrie despre cartea de versuri a lui Paulin Octavian Boldiș. Sătmăreanul Alexandru Zotta ne pune în legătură cu ritmul calm al mișcărilor sufletești al poetei Liliana Doboș-Lazăr. M-a bucurat cronica lui Constantin Cubleșan la volumul lui Constantin Virgil Gheorghiu, „Amazoanele Dunării”, unul dintre cele mai poetice scrieri ale sale. Colega Raluca Hășmășan decupează spiritul liric al profesorului universitar, filosof și cercetător Sandu Frunză, din volumul de poeme: „Iubirea ca un vis împlinit dăruit unei clipe.” Poetul atinge delicat și, totodată, cu exuberanță, într-un suflu neoromantic autentic, fragila harpă lirică, conchide autoarea.

Victor Rusu recenzează volumul de versuri semnat de Valentin Mic. Valeria Bilț publică un fragment dintr-un roman aflat în pregătire. O pagină de poezie este asigurată de doi autori cunoscuți: Ioan Nistor și Dan Rotaru. Cronica plastică este realizată de Dalina Bădescu. Poetul Paul Romaniuc a tradus din Ivan Traci, un autor ucrainean retras în Occident. Ca de obicei, prezentarea artistică este asigurată de Mircea Bochiș, iar acest număr este ilustrat cu lucrări din creația artistului Nicolae Suciu. Revista se află în câteva chioșcuri de presă din Baia Mare. Cine cere, primește! Lectură plăcută!