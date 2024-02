Surprize, surprize! Impact neașteptat al telegondolei asupra Borșei!

Știam că turismul e unica șansă a Borșei, după decesul fără pompă al mineritului, ba chiar al Maramureșului. Borșa a mizat pe schi și pe legenda aceea cu pârtia olimpică. Recunoaștem, spre deosebire de Cavnic unde atunci când începea… am crezut în ei, la Borșa am avut dubii. Care după apariția unei telegondole, s-au spulberat.

Dar ea a avut un efect ca al bulgărelui de zăpadă rostogolit la vale, așa cum ne explică Sorin Timiș, primarul orașului.

„Telegondola și deschiderea pârtiei au avut impact economic, evident. Dar au mai avut un impact mediatic neașteptat. Oriunde merg în România și se aduce vorba de Borșa, pe loc mă întreabă… acolo unde ați pus telegondola? Cât despre impactul economic, vă spun așa: în primul an, nu de schiat ci din aprilie în aprilie cum îl calculăm noi, am vândut bilete de 700.000 de euro. În al doilea de 1,2 milioane de euro. Acum suntem în al treilea, abia am intrat în februarie și avem deja 1,2 milioane euro. Cât despre numărul de locuri de cazare, de la 500 de locuri în 2012, am ajuns acum la 6.000 de locuri de cazare! E adevărat, nu e poveste, majoritatea borșenilor ce au construit case imense, le transformă acum în pensiuni sau hoteluri. La acest moment, 7 din 10 autorizații de construcție sau certificate de urbanism ce le eliberăm sunt pentru pensiuni sau hoteluri.

Iar malițioșilor le spun că am reușit inclusiv să cerem pensiunilor taxă de stațiune, le dăm la schimb câte o urcare gratuită cu gondola, dar se adună 200.000 de euro pe an! V-o spun dvs, cum am spus-o altora, în țară. Undeva în Carpați, un fost antrenor de schi a construit pârtii, hotel, iluminat etc, dar e boicotat de primărie, nu-i fac drum, nu deszăpezesc etc. I-am zis omului… de vii să construiești așa ceva la mine, micul dejun îl iei zilnic aici, pe biroul primarului!”, ne spune Sorin Timiș, edilul Borșei.

Zilele trecute, el s-a aflat în București, pentru a semna o finanțare tot în turism, pentru un parc de aventură, cu piste de schi și de sanie pentru sezonul de vară, benzi transportoare la pârtii, plus o pârtie albastră, pentru începători. Finanțarea ar fi de 100 milioane lei. Undeva în viitor, în zare, chiar dacă nu se vede încă luminița de la capătul tunelului, Borșa visează la 10 kilometri de pârtie și 16 instalații de cablu. Comparat cu vecinii (minus Bukovel care bate oferta actuală și visul), Borșa chiar poate deveni magnet, cu toată deschiderea pârtiei de schi de la Luna Șes, din Țara Oașului, deocamdată de doar 1,8 kilometri.