Ambiții mari în Vișeu de Sus și în acest an

Primarul Vasile Coman ne spune că 2024 va fi un an al investițiilor majore: “S-a terminat licitația la introducerea rețelei de gaz în oraș, în aprilie pot începe lucrările. De asemenea, se finalizează prin PNRR pistele de biciclete. Am început anveloparea la 20 de blocuri, tot prin PNRR. Avem de asemenea reabilitări de școli, grădinițe, plus o creșă nouă pe platforma spitalului. Sunt zece instituții de învățământ care intră în reabilitare, 3 prin AFM și 7 prin PNRR”.

Se adaugă un bazin didactic de înot, cu bani CNI, început, și dotări la toate școlile, în valoare de 1,3 milioane euro.