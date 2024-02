Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Lapte! Miere! Cozonaci! Mii de draci!

Anul acesta va sta sub zodia alegerilor. Indiferent cum vor fi ele așezate, vom avea alegeri de europarlamentari, de primari și de președinți CJ, de parlamentari și de președinte. Înainte de a nu mai avea voie să deschidem gura, a ne da cu părerea sau a o face sub semnul supozițiilor c-am avea febleți, lansăm acum provocarea. Ce-am vrea noi, alegătorii, de la distinșii candidați? Înainte să înceapă ei să ne promită drumuri, tuneluri, mașini electrice. Femei, ciocolată, pensii mari.

Ce-am vrea noi acum de la politicienii ce au făcut guși în ultimii 4 ani? Și vor deveni brusc îngrijorați de burțile noastre supte? Dar de la pretendenții la tronuri mici și mari? De la cei ce vor să facă o schimbare pentru noi, dar cu gândul major la ei? Avem o listă. Nu cuprinde pensii, ajutoare sociale, indexări, nici tuneluri pe sub Gutâi, nici Someșul navigabil cu bărcuțe de promenadă.

Am vrea să înțepăm și noi cumva, cu ceva, Autostrada Transilvania. Să ne simțim parte a Ardealului și a României, și automobilistic. Să nu transpirăm în avans la gândul că plecăm conducând două zile spre litoral. Poate chiar un fir mult-promis spre Satu Mare, rapid sau mai încetuc, dar să nu traversăm Seiniul și fără Dura, dacă se poate. Dacă tot e internațional, poate convingem companiile să facă aeroportul măcar național viu. Adică să aibă curse nu două pe săptămână și nu câte una vara spre țări ce ne învață cum se face turism. Dacă se poate să ne scăpați de ambuteiajele acelea absolut inutile, frustrante și contraproductive de la intrările/ieșirile din orașe de la ora 7-8 dimineața și de la 3-4 după amiaza. Că-i Baia Mare, Sighet, Baia Sprie, Vișeu sau Borșa, se întâmplă. Atenție, vorbim de oameni ce intră în oraș cu o oră înainte, de pe toate firele, ca să scape de coloană. Sau de oameni obosiți după o zi de muncă, ce stau pe centura Băii Mari “să treacă trenul” încă 40 de minute din orele rămase din după-amiaza lor de odihnă. Am dori o ofertă turistică realistă a Maramureșului. Poate vrem să facem turism ca ofertanți sau să căutăm locuri de care am citit și nu există îndrumare, semne, hărți, centre de reală informare turistică. Poate vreți să închegați și să dați firesc unei oferte făcute de Vișeu-Moisei-Borșa, ori de o ofertă a Văii Izei, de una a Marei și Cosăului sau a Țării Lăpușului. Poate turiștii nu vor să vadă biserici, ci animale sau defilee sau… Ponorâta! Oprirea masacrării pădurilor și a vietă­ților sălbatice, de dragul unor elite. A pseudosportului sau a îmbogățirii câtorva oameni, punctual. Ca să aibă turiștii ce să vadă. Ca să avem un mediu curat, dacă tot am rămas fără industria poluatoare. Dragi politicieni, e nevoie de o lege. Una. Ecologizarea județului. Nu cu tineretul partidelor, la poză. Nu cu copiii de la școli. Ci cu tot poporul. Abia după curățenie vorbim de restul, de turism, de imagine. Rezolvarea definitivă a problemei gunoiului. De la preț la locație. Ar fi vremea de pus piciorul în prag. De luat furca. Știm, se supără băieții care transportă pe bani frumoși gunoiul până în Mureș. Da’ poate vrem să trăim și noi. Dacă veți coborî, dragi candidați, din lumea mottourilor, a citatelor, din Facebookul unde doar aplaudacii pot comenta, veți afla cum în impozitul pe care ne luptăm să-l plătim la început de an ca să vă faceți voi bugetele realist, cea mai mare parte e gunoiul, nu impozitul pe casă/teren etc. Acum să vă vedem. Noi, ăștia 17-18 milioane rămași în țară, vrem “Dreptate”. Am vrea echilibrarea nivelului de trai și a salariilor între cei ce lucrează la Stat și cei din economia reală. Umpleți cu curaj, bunăvoință și măsuri aspre hăul creat între unii și alții. N-am zis intenționat nimic despre pensiile speciale, asta una n-o puteți face până nu aveți curaj să vă luați de Justiție. Ori știind că în politică se poartă dosarul penal, e cerință în CV, știm că nu aveți puterea s-o faceți. Am dori autorități ferme în ce privește Alimentația. Traficul Auto. Abordarea din partea autorităților, de la micul funcționar de la ghișeu la polițistul din trafic. La jandarm. Zero înțelegere în cazul alimentelor contrafăcute. A vânzătorilor de “alimente bio” din Polonia și Ungaria. Zero înțelegere pentru cei sub diverse influențe la volan. Cu sau fără accidente. Zero înțelegere pentru autorii morali ai muritului în sala de așteptare la Urgență. A medicului de familie ce s-a închis în cabinet pe toată durata Pandemiei. A celui ce moare cu trimiterea la analize și nu le poate face decât peste 8 luni, deși a contribuit o viață la sistemul de sănătate. Zero înțelegere pentru impertinența asistentei care are drept de viață și de moarte asupra pacientului. Așteptăm să opriți discriminarea pozitivă și dictatura minorităților, ce a făcut din SUA un stat abia funcțional. Nu se face nimic aspru de teama de a nu supăra populația de culoare, cea latino, cea asiatică, ori pe cei cu alte orientări sexuale sau religioase. În cazul nostru, nu trebuie dezvoltat mult, nu? Cetă­țenii majoritari, plătitori de taxe și impozite așteaptă să se înceteze cu întreținerea celor ce sfidează orice reguli, dar au drepturi. Nu și obligații.

Acum să vă vedem, stimați candidați. Lăsați drumurile de 3,5 metri lățime, stațiile de încărcare a mașinilor electrice, dronele de măsurat greșit terenurile. Puneți urechea, apoi mâna și faceți ceva util pentru poporul de la care așteptați votul ca să trăiți bine în continuare. Și nu vă mirați că unii politicieni mici înfloresc vorbind doar despre cele de mai sus. Da’ dacă voi ați avea curaj și le-ați face? Abia atunci poporul vă va simți de-al lor, nu extratereștri parașutați din universul Moet o dată la 4 ani. Și revenim la prietenul vostru, Mihai Eminescu.

“Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul,

Dacă fiii-ți mândri aste le nutresc;

Căci rămâne stânca, deși moare valul,

Dulce Românie, asta ți-o doresc.(…)

Fiii tăi trăiască numai în frăție

Ca a nopții stele, ca a zilei zori,

Viața în vecie, glorii, bucurie,

Arme cu tărie, suflet românesc,

Vis de vitejie, fală și mândrie,

Dulce Românie, asta ți-o doresc!”