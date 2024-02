Gazdele, mari favorite • HC Dunărea Brăila – CS Minaur Baia Mare

HC Dunărea Brăila – CS Minaur Baia Mare este meciul care deschide faza optimilor de finală ale Cupei României la handbal feminin. Întâlnirea se va desfășura într-o singură manșă, eliminatorie, miercuri, 7 februarie, de la ora 18, pe terenul echipei din Brăila, care este și favorită la calificarea în sferturi.

Aflată în mare formă, atât în campionat, cât și în cupele europene, Dunărea are toate șansele să facă pasul către faza următoare a Cupei României, mai ales că deți­ne și avantajul terenului propriu. Plus ascendentul moral în urma victoriei din turul Ligii Florilor, brăilencele câști­gând în Baia Mare de o manieră indubitabilă, 30-21. Echipa antrenată de Andrei Popescu este foarte fluctuantă în acest început de an și nu știm dacă este capabilă să realizeze surpriza optimilor. Poate fetele noastre ne vor contrazice și vor obține biletele pentru sferturile de finală pe terenul unui adversar unde nu câștigă oricine.

În campionat, Dunărea Brăila este pe locul 4, cu 34 de puncte, iar CS Minaur Baia Mare ocupă locul 8, cu 18 puncte.

Prima optime de finală va fi arbitrată de cuplul bucureștean format din C. Constantin și D. Enache, în timp ce observator federal a fost desemnat M. Pavel din Buzău.

Program tur 2 Cupa României

• Miercuri, 7 februarie: HC Dunărea Brăila – CS Minaur Baia Mare (ora 18).

• Miercuri, 14 februarie: Rapid București – SCM Universitatea Craiova; Gloria Bistrița-Năsăud – CSM Corona Brașov (ora 17.30).

• Sâmbătă, 17 februarie: CSU Știința București – HC Zalău; SCM Gloria Buzău – CS Măgura Cisnădie; CSM Slatina – CS Dacia Mioveni; SCM Râmnicu Vâlcea – CSM București; CSM Bacău – CSM Târgu Jiu.