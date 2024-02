Minaur a perfectat alte două transferuri. Urmează și altele

Ultima clasată în Seria 10 a Ligii 3 a perfectat alte două transferuri. În culorile galben-albastre vor evolua din 2024 fundașul stânga Darius Mureșan, jucător care în prima parte a fost component al celor de la Minerul Ocna Dej, respectiv Raphael Stănescu, care revine la Minaur după o jumătate de an petrecută la CSM Slatina, în Liga 2.

Primul transfer extern al CS Minaur din această iarnă, anunțat în urmă cu aproximativ o săptămână, este cel al fundașului sau mijlocașului dreapta Balazs Csiszer.

Zilele viitoare vor fi anunțate și alte transferuri. CS Minaur a semnat sau urmează să parafeze angajamente și cu băimărenii Paul Batin și Răzvan Lazăr, dar și cu un nou “stranier”, portarul Mihai Udrea. Portar care vine sub formă de împrumut de la FCSB și care probabil va avea asigurat postul de titular. În aceste condiții, CS Minaur va avea pentru partea secundă patru portari, însă cu Raul Băilă se poartă tratative de încetare a colaborării, doar că acesta refuză, deocamdată, rezilierea contractului.

Campionatul Ligii 3 va fi reluat în 9 martie. Până atunci, CS Minaur mai are stabilite încă patru jocuri de verificare: cu Progresul Șomcuta Mare (9 februarie), CSM Sighetu Marmației (14 februarie), Oașul Negrești (17 februarie), și Minerul Ocna Dej (21 februarie).