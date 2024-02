Exclusiv • Minaur transferă din Liga 1

Minaur nu se oprește din a transfera, iar ultima achiziție a echipei ce are ca obiectiv evitarea retrogradării în Liga 4 este a unui jucător legitimat ultima oară în Liga 1. Este vorba de Răzvan Tincu, jucător care s-a aflat sub contract până nu demult cu Politehnica Iași. În vârstă de 36 de ani (15.07.1987), acesta evoluează pe postul de fundaș central și are un portofoliu bogat la nivelul primului eșalon. Născut la Satu Mare, noua achiziție de sub „Dealul Florilor” a mai trecut în carieră pe la FC Botoșani, Concordia Chiajna sau Sepsi Sfântu Gheorghe.