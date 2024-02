Un set câștigat la lider

CSM Corona Brașov – Știința Explorări Baia Mare 3-1 (25-19, 20-25, 25-20, 25-18)

Știința Explorări Baia Mare a pierdut confruntarea de pe terenul liderului CSM Corona Brașov, scor 3-1 (25-19, 20-25, 25-20, 25-18), din cadrul rundei 17 a Diviziei A1 la volei masculin.

După cum reiese din evoluția pe seturi, ocupanta locului 9 nu a făcut un simplu act de prezență și a pus suficiente probleme nou promovatei de la Poalele Tâmpei, surprinzător și liderul la zi al eșalonului de elită.

Oaspeții au cedat primul act cu 25-19, dar s-au revanșat în următorul, acontat cu 20-25. În seturile 3 și 4, brașovenii nu au mai lăsat nimic la voia întâmplării, au devenit mult mai atenți și concentrați și automat misiunea acestora s-a simplificat – 25-20 și 25-18.

• CSM Corona Brașov: Colito 14 p (un as), Gommans 12 p, Magdaș 4 p (un blocaj), Halilovic 2 p (blocaje), Lupu 7 p (2 blocaje), Stojsavljevic 9 p, Kantor (libero). Au mai jucat: Oliveira, Kovacevic 4 p (un as), Runcan 1 p, De Lima 4 p (2 blocaje), Băcilă (libero). Antrenor: Laurențiu Lică.

• Știința Explorări Baia Mare: Santos 7 p (2 blocaje), Bălăi 15 p (un as, 3 blocaje), Mesquita Campos 2 p (blocaje), David 5 p, Cheagă 14 p (un as, 2 blocaje), Ramirez Pita 16 p (un as, un blocaj), Bouleau (libero). Au mai jucat: Catrina 3 p (un as), Breban 1 p (blocaj), Silvă­șan-Pașca. Antrenori: Marius Botea, Sorin Pop.

• Au arbitrat: Benone Vișan (București) și Darius Meșca (Ploiești).

Rezultate etapa 17: Rapid București – SCM Zalău 3-1; CS Universitatea de Vest Timișoara – Steaua București 1-3; Unirea Dej – Universitatea Cluj-Napoca 3-0; Arcada Galați – SCMU Craiova 3-0; CSM Constanța – Dinamo București 3-0; CSM Corona Brașov – Știința Explorări Baia Mare 3-1.



Etapa 18 (miercuri, 14 februarie): Știința Explorări Baia Mare – CSU Universitatea de Vest Timișoara (ora 12); Steaua București – CSM Constanța (ora 18); Dinamo București – SCMU Craiova (ora 18); CSM Arcada Galați – Unirea Dej (ora 18); SCM Zalău – CSM Corona Brașov (ora 18.30). S-a jucat în devans: Universitatea Cluj-Napoca – Rapid București 0-3.