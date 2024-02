Cum se vor face înscrierile la creșă și grădiniță?

Înscrierea la grădiniță și creșă în 2024 are loc tot în vară ca anul trecut: prima etapă, între 17 iunie și 5 iulie, arată un proiect al Ministerului Educației. Copiii pot fi înscriși la creșă sub 1 an, iar serviciile de educație timpurie complementare (ludoteci, grădinițe comunitare) se înființează în localitățile unde sunt prea puțini copii pentru a se înființa o grupă de creșă/grădiniță.

Anul acesta, înscrierile la creșă, grădiniță și serviciile de ludotecă ar trebui să înceapă în vară, pe 17 iunie, potrivit calendarului propus într-un proiect de Ministerul Educației.

Primele sunt însă reînscrierile pentru copiii care au mai fost la grădiniță, care au loc între 14-16 iunie. Apoi, părinții care aduc pentru prima oară copiii la creșă, grădiniță sau la serviciile de educație timpurie pot depune dosarul de înscriere. Acestea sunt grădinițe comunitare, înființate de autoritățile locale în localită­țile unde sunt prea puțini copii pentru a se justifica înființarea unei creșe/grădinițe. Copiii nu pot fi înscriși la mai multe grădinițe sau creșe în același timp, dar pe cererea tip părinții pot alege 3 opțiuni. Cererea de înscriere-tip poate fi depusă și online. Toate unitățile de învățământ în care urmează să se desfășoare activități cu copiii antepreșcolari și preșcolari, în următorul an școlar, au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor, pe site-ul propriu. Dacă nu au site, informațiile se găsesc la avizierul unității de învățământ sau pe site-ul Inspectoratului școlar județean.