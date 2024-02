Ziua Mondială a Bolnavului și a Personalului Sanitar-sărbătorită la Spitalul Județean

A devenit o tradiţie ca în fiecare an, pe 11 februarie, să fie sărbătorită, la Spitalul Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, „Ziua Mondială a Bolnavului şi a Personalului Sanitar”

Cu ocazia celei de-a XXXII-a Zile Mondiale a Bolnavului, Asociația Medicală Catolică din România, filiala Maramureș și Misiunea Spitale Baia Mare au organizat un program de rugăciune dedicat tuturor persoanelor bolnave. Taina Sfântului Maslu a fost celebrată de la ora 10,30, de către Preasfinția Sa Vasile Bizău, episcopul greco-catolic de Maramureș, împreună cu preoții din protopopiatul Baia Mare, urmată de vizitarea bolnavilor internați în spital.

Tema aleasă de Papa Francisc pentru celebrarea din acest an este „Nu este bine ca omul să fie singur” (Gen 2,18). Când cel aflat în suferință are nevoie de ajutor, el cheamă un alt om. Apelează la aproapele său. Depinde de prezența sa. Celălalt om poate fi medic, asistent medical sau infirmier. Orice societate se definește, în fapt, prin modul în care are grijă de viață, de cei mai slabi, de cei aflați în nevoie, de cei lipsiți de apărare. Aceasta dă măsura respectului față de om. Iar efortul și munca medicului, a asistentului medical și a infirmierului sunt, de fapt, mai mult decât o profesie. Ele sunt vocație și dăruire.