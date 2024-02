Echipa de robotică de la Colegiul „Dragoş Vodă”, calificată la Campionatul Naţional

Echipa de robotică Tech-X a Colegiului Naţional „Dragoş Vodă” din Sighetu Marmaţiei a răsturnat recordurile și în acest an. În perioada 8-11 februarie 2024 a avut loc la Cluj Innovation Park mult așteptata etapă regională a competiției FTC, cea mai mare competiție de robotică din România. Echipa de robotică a colegiului sighetean s-a calificat la etapa naţională. Este singura echipă din Maramureş, calificată la campionatul naţional.

„Am oferit o prestație istorică pentru echipa noastră, doborând de mai multe ori recordul de scor al ligii ( 291 puncte, 259 puncte) și ajungând până în finala etapei regionale. Mulțumită efortului nostru, ne-am calificat la etapa națională cu brio și am obținut și locul 3 la un premiu special, Think Award. Suntem singura echipă maramureșeană calificată la Campionatul Național de Robotică, competiție ce va avea loc în perioada 22-24 martie 2024 și în care vor concura cele mai bune 60 de echipe de robotică din România”, au anunţat cei din echipa de robotică.