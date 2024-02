Apă potabilă sau nepotabilă la cele două izvoare din Nistru și Băița?

• Propunere: verificarea calității apei •

Propunere făcută administrației locale din Tăuții-Măgherăuș pentru verificarea calității apei la cele două izvoare de pe raza orașului. Asta în urma sesizărilor mai multor cetățeni cu privire la problemă.

„Credeți că ar trebui să avem certitudinea că apa pe care o consumăm este în ordine? În 2015 Izvorul Minerului de la Nistru a fost declarat de către autorități nepotabil, ulterior revenind la parametrii care permiteau consumul. USR Tăuții-Măgherăuș solicită efectuarea de analize pentru apa de izvor. În urma unor incertitudini venite din partea cetățenilor, dorim să știm dacă izvoarele de apă de pe raza UAT Tăuții-Măgherăuș sunt conforme, motiv pentru care am întrebat la Consiliul Județean despre starea acestora. Am aflat că ultimele analize s-au făcut în 2021, în cadrul unui proiect pilot inițiat tot de către colegii noștri. Acesta prevedea inventarierea tuturor izvoarelor din Maramureș, dar și efectuarea unor analize fizico-chimice pentru a le putea arăta cetățenilor cu exactitate ceea ce beau. Din păcate, proiectul nu a durat decât foarte puțin, celelalte părți implicate – în speță, primăriile din județ – nu au dorit să continue demersurile, motiv pentru care nici nu s-a mai ocupat nimeni de soarta acestor izvoare. În Tăuții-Măgherăuș există două izvoare amenajate public – Izvorul Minerul din Nistru, și Izvorul Cerduța din Băița. Ambele sunt folosite zilnic de către cetățeni, dar și de către persoane din zona periurbană a Tăuțiului. Suntem de părere că astfel de analize trebuie să fie obligatoriu de realizat, măcar o dată pe an, motiv pentru care le propunem reprezentanților din Primăria Tăuții-Măgherăuș să contracteze un laborator de analize în vederea întocmirii unor analize care să aducă certitudine cetățenilor care consumă apă din astfel de surse”, au spus inițiatorii ideii.