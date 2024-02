Salariile cadrelor medicale după majorarea cu 15%

Reprezentanții Federației sindicale Sanitas au anunțat că au convenit cu Guvernul o creștere a salariilor de bază din sistemul de sănătate cu 15%, în două tranșe. Aceste majorări sunt planificate să fie acordate în luna martie și luna iunie, în plus față de creșterea de 5% care a fost deja aplicată pentru întregul sistem bugetar începând cu 1 ianuarie 2024.

Salariile medicilor și ale personalului din spitale au crescut semnificativ în 2017, odată cu adoptarea legii salarizării, ajungând ca un medic să aibă un salariu minim de 15.000 de lei brut. Salariul minim a crescut la 3.000 lei de la 1 ianuarie 2023, cu 200 de lei deductibili. La acestea se adaugă indemnizația de hrană, sporul de vechime, sporul de toxicitate, plus diverse alte sporuri. Așadar, o asistentă medicală are un salariu brut de 4.800 de lei, la care se adaugă 600 de lei spor, gărzi de 3.500 de lei, 500 de lei spor pentru munca în weekend, 314 lei indemnizație de hrană și 800 de lei alte venituri. În total, un asistent medical va ajunge la un salariu de 10.000 de lei brut. Un medic are 16.000 de lei venit, cu sporuri de 1.100 pentru condiții de muncă, 7.700 de lei gărzi și 700 de lei indemnizație pentru titlu de doctor, la care se adaugă 270 de lei pentru hrană. Astfel, un medic ajunge la un salariu de 25.000 de lei brut.

La stat, un asistent medical poate ajunge la 6.000 de lei lunar, însă în sistemul privat poate câștiga chiar și 8.000 de lei. Apoi, încă 15% în două tranșe care se vor aplica la toată lumea. (v.t.)