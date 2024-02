Bani alocați pentru locuri de joacă în localitățile aparținătoare oraşului Șomcuta Mare

Parcuri de joacă pentru copii, în aproape toate localitățile aparținătoare orașului Șomcuta Mare. Sumele necesare acestor investiții au fost cuprinse în proiectul de buget pe anul 2024.

„Legat de parcuri, dorim să le facem aproape în fiecare localitate. La Șomcuta, la sala de sport, acolo unde nu am putut să-l punem pe proiectul prin care să facem un loc de joacă și pentru cei din oraș, în zona cartierului Abatorului. La Vălenii Șomcutei va fi în fața școlii, iar la Buciumi lângă școală. La Hovrila, la cămin și la Ciolt la școa­lă. Acestea sunt obiectivele pe care dorim să le realizăm. În completare, la Codru Butesei, e ceea ce nu am putut face din fondurile care au fost pentru școală. În buget era cuprins, în primă fază, 500.000 de lei, iar acum am mai adăugat 300.000 de lei”, a explicat Gheorghe Buda, primarul orașului, consilierilor locali.