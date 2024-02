Triumf mare împotriva steliștilor

• Știința Explorări Baia Mare – Steaua București 3-1 (25-20, 25-21, 21-25, 28-26) •

Rezultat excepțional pentru Știința Explorări Baia Mare în etapa de la finalul săptămânii. Sâmbătă seara, în Sala Polivalentă „Lascăr Pană”, într-un meci din cadrul rundei 19 a Diviziei A1 la volei masculin, maramureșenii au învins titrata Steaua București cu scorul de 3-1 (25-20, 25-21, 21-25, 28-26).

Nu știm dacă să o numim surpriză, noi anticipând un posibil succes al formației antrenate de Marius Botea, explicat și în avancronica partidei: avantajul terenului propriu, meci scurt pentru băimăreni în etapa intermediară și unul de cinci seturi pentru Steaua, plus drumul până în nordul țării. Premisele noastre s-au adeverit și Știința Explorări a învins o echipă redutabilă, venită să-și asigure cele trei puncte pentru a-și mai putea face calcule la locul patru, poziție la care încă mai speră și care aduce un mare avantaj la finalul sezonului regulat, două meciuri acasă din trei cu oponenta de pe locul 8. Teoretic și echipa noastră mai dispune de șanse la ultimul loc de play-off (8), doar că e nevoie de minune.

Primele două seturi au fost copie aproape la indigo, Știința Explorări deținând inițiativa pe tot parcursul lor, seturi adjudecate absolut meritat – 25-20 și 25-21. În actul trei a fost rândul echipei vizitatoare să dețină controlul și după o prestație mai concludentă a relansat partida – 21-25. Setul patru a fost cel mai disputat și decis pe muchie de cuțit. Chiar dacă băimărenii s-au aflat mai mult de jumătate la conducere, uneori și la diferențe apreciabile, Steaua a fost mai proaspătă în partea secundă și era cât pe ce să trimită duelul în decisiv. Doar că norocul a răsplătit echipa mai în formă și mai încrezătoare în acest meci și aceea a fost Știința Explorări, care s-a impus după prelungiri cu 28-26 și automat cu 3-1.

• Setul I: 8-3, 16-12, 21-18, 25-20

• Setul II: 8-4, 16-10, 21-16, 25-21

• Setul III: 5-8, 12-16, 17-21, 21-25

• Setul IV: 8-6, 16-10, 21-19, 28-26.

• Știința Explorări Baia Mare: Ramirez Pita 28 p (4 ași, 1 blocaj), Cheagă 13 p (1 as), Da Silva 10 p (1 blocaj), Csanad 7 p (1 as, 1 blocaj), Bălăi 7 p (4 blocaje), Catrina 5 p (1 as, 2 blocaje), Bouleau (libero), Silvășan-Pașca, Breban, Mesquita, Crișan, Dragomir. Antrenori: Marius Botea, Sorin Pop, Gheorghe Socaciu.

• Steaua București: Wiese 18 p (1 as), Peta 13 p (1 as), Cherbeleață 8 p (2 blocaje), Bontea 7 p (1 as), Laza 6 p (4 blocaje), Krajcovic 5 p (3 blocaje), Iftime 4 p (1 blocaj), Wildman 2 p (1 as), Viiber 2 p (1 blocaj), Kroiss (libero), Dumitru. Antrenor: Bogdan Kotnik.

• Au arbitrat: Cristian Botezatu – Octavian Diaconiță (Piatra Neamț).

Rezultate etapa 19: CSM Corona Brașov – Universitatea Cluj-Napoca 3-1; Știința Explorări Baia Mare – Steaua București 3-1; CSU Universitatea de Vest Timișoara – SCM Zalău 0-3; Rapid București – CSM Arcada Galați 3-0; Unirea Dej – Dinamo București 0-3; SCMU Craiova – CSM Constanța 3-0.

Clasamentul

1. Corona Brașov 19 17 2 53-15 50

2. Arcada Galați 18 15 3 46-13 44

3. Rapid București 18 14 4 45-16 43

4. SCMU Craiova 19 12 7 42-28 36

5. Dinamo București 18 12 6 40-27 36

6. Steaua București 19 11 8 40-32 32

7. CSM Constanța 19 10 9 34-34 28

8. SCM Zalău 18 8 10 36-36 26

9. Știința Explorări BM 19 7 12 28-41 21

10. Unirea Dej 19 4 15 17-45 13

11. Universitatea Timișoara 18 1 17 9-52 4

12. Universitatea Cluj 18 0 18 3-54 0

Etapa 20 (sâmbătă, 24 februarie): Steaua București – SCMU Craiova; CSM Constanța – Unirea Dej; Dinamo București – Rapid București; CSM Arcada Galați – CSM Corona Brașov; Universitatea Cluj-Napoca – CS Universitatea de Vest Timișoara; SCM Zalău – Știința Explorări Baia Mare.