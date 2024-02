Walter Übelhart duce istoria medievală a municipiului Baia Mare în America şi Asia

Un film documentar despre Baia Mare este proiectat în acest final de săptămână, într-un spaţiu neconvenţional şi încărcat de istorie: Bastionul Măcelarilor din Baia Mare.

O primă proiecţie a avut loc joi, 15 februarie, iar azi, 17 februarie, de la ora 19, filmul va fi din nou prezentat publicului. Documentarul este realizat după scenariul lui Walter Übelhart, consultanţi de specialitate fiind chiar istoricii Viorel Rusu şi Lucia Pop, de la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie din Baia Mare. Scenaristul filmului documentar spune că a dorit ca prin această producţie să promoveze istoria locală a oraşului. De altfel, documentarul va ajunge să fie vizionat şi pe alte continente. În film sunt descrise 9 clădiri medievale din Baia Mare, ce au rădăcini istorice în secolele XV-XVIII. Va urma şi o a doua parte a documentarului, iar Walter Übelhart este decis să nu se oprească aici. Are în plan un film despre istoria mineritului, dar şi unul despre gastronomia locală, pentru că e important ca „într-o societate în care se promovează mai mult elementele negative, să venim şi cu elemente de mândrie locală”.

„Este o obligaţie morală să cunoşti istoria locală”

R: Numele dvs. a început să fie pe buzele multor români după ce aţi lansat volumul “În Umbra lui Shakespeare”, roman care a stat chiar la baza unui film. Acum, ne invitaţi la un nou documentar în care puneţi în valoare imagini din Baia Mare. Care a fost motivaţia ce a stat la baza filmului documentar?

W.Ü.: Baia Mare este un oraş medieval, chiar dacă nu are o recunoaştere oficială ca alte oraşe cum sunt Sibiul şi Sighişoara. Este un oraş cu multe clădiri şi vestigii medievale, iar Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie are o colecţie impresionantă de artefacte medievale. Am vrut să arătăm partea reală a acestei poveşti, chiar dacă întâmplările din film au şi o notă romanţată. Acest oraş medieval chiar a existat şi este vizibil prin aceste clădiri pe care noi le prezentăm. În filmul documentar descriem 9 clădiri medievale din Baia Mare, datând din secolul XV până în secolul XVIII. Noi le descriem cu partea istorică, cu arhitectura lor, am introdus şi puţină legendă. Un film documentar vine cu multă informaţie şi se spune că informaţia multă produce indigestie mentală şi atunci spectatorul trebuie relaxat puţin. Plus că lungimea unui film documentar dacă trece de 30 de minute, devine plictisitor. Am zis să împărţim subiectul în două. Urmează o a doua parte, în vară, cu alte clădiri, începând din secolul XVII până la început de secol XX pentru că vrem să scoatem în evidenţă istoria acestui oraş frumos care şi pentru localnici e importantă. Eu consider că este o obligaţie morală să cunoşti istoria locului natal.

R: Cum a fost primit filmul de specialiştii în istorie?

W.Ü.: L-am prezentat la Muzeul Judeţean de Istorie pentru că am avut suportul a doi muzeografi, specialişti în istorie medievală, Viorel Rusu şi Lucia Pop. Ei sunt şi prezenţi în film, sunt un fel de ghizi ai perioadei istorice, le şi mulţumesc pe această cale, deoarece e vorba de o muncă de foarte mulţi ani din partea lor. Au pus la dispoziţie cu generozitate toate informaţiile lor. Filmul va fi la liber, oricine poate să îl vizioneze. Vrem să fie o promovare a oraşului în scop turistic, dar şi pentru pasionaţii de istorie.

Clădiri medievale din Baia Mare, incluse în documentar

R: Care a fost reacţia publicului?

W.Ü.: Au rămas plăcut surprinşi. Nu ştiau că avem în oraş atâtea clădiri cu o istorie atât de bogată, clădiri vechi, încărcate de istorie. A fost o surpriză şi sper să fie în continuare pentru cei care o să îl vizioneze. Am inclus în primul rând Turnul lui Ştefan care este şi un simbol al oraşului, de fapt turnul clopotniţă al Bisericii Sfântul Ştefan, Clădirea Monetăriei, am prezentat piaţa Centrului Vechi cu istoricul ei, clădirea Diafan unde acum este hotelul Diafan, Casa Elisabeta sau Casa Iancu de Hunedoara cum e cunoscută, Bastionul Măcelarilor, Biserica Sfântul Anton din Piaţa Păcii, Zidul Cetăţii, am filmat efectiv cu drona traseul zidului cetăţii ca turiştii să poată identifica pe străzi unde a fost zidul. La acestea se adaugă şi clădirea unde a fost Schola Rivulina.

R: Cu cine aţi colaborat la realizarea filmului?

W.Ü.: Regia a fost făcută de prof. János Tárkányi , care a fost şi regizorul primului film, „Argintarul” (n.r. după romanul „În umbra lui Shakespeare”). Imaginea e făcută de Marius Roman, producător, Coralia Monica Ubelhart. Narator: Cosmin Cozma.

R:Urmează o a doua parte. Când va fi finalizată?

W.Ü.: Deja e finalizat mai mult de jumătate din film. Avem în proiect să facem un film despre istoria mineritului şi un film despre gastronomia locală.

R: Vă gândiţi să îl înscrieţi şi la festivaluri, ţinând cont că „Argintarul” a obţinut mai multe premii internaţionale.

W.Ü.: Filmul este subtitrat şi în limba engleză. L-am înscris la festivaluri naţionale şi internaţionale de profil, începând din aprilie până în octombrie. Sunt evenimente din SUA, Asia.

R: Cum i-aţi motiva pe băimăreni să vină să vadă filmul?

W.Ü.: O să le dau un exemplu. Am rămas mi­rat, mulţi au recunoscut că au fost puşi de multe ori în situaţii jenante când venea câte un turist din străinătate, şi nu ştiau ce să îi răspundă la întrebare. Un turist mi-a povestit că voia să vadă Biserica de lemn din Şurdeşti. Ajunsese în Baia Mare şi foarte greu a găsit pe cineva care să îl ghideze cum să ajungă la biserică. E educativ. E bine să îşi cunoască istoria locului. Se creează şi un fel de mândrie locală. Într-o societate în care se promovează mai mult elementele negative e bine să venim şi cu elementele de mândrie locală.