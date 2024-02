PAMFLET ☺ Să râdem de ei, înainte să râdă ei de noi!

Harta alegerilor locale, à la Maramureș

Până se decid decidenții (așa se zice, nu?) când și dacă fac alegeri locale, campania a început, bine mersi. Aflăm fel de fel de ciudățenii, de năzbâtii, de candidaturi interesante, abia așteptăm să le îm­păr­tășim cu Dvs.

Într-o comună mică, de capăt de rută, din munți, se anunță iar de la 6 candidați în sus, ba s-a ajuns la a se folosi electoral…zimbrii. Nu-s, n-au venit, dar deja au o problemă cu ei candidații. Nu foarte departe, tot în Țara bivolilor, un primar folosește electoral Biblia, poate și din cauză că va avea contracandidat cu epoleți. În orașul capitală de zonă, contracandidații își trag singuri șuturi, liderul local cu condamnare penală în așteptare nu vrea să lase un candidat cu șanse mai bune, doar „e rândul lui”. Tot în zonă, un vechi edil cică va trece la un partiduleț ca să susțină…candidatura fiului! Iar începe povestea cu moștenirea scaunului de primar? Mai avem două locuri unde se încearcă!

La care se adaugă eterna miză a comunelor cu romi, unde se fac acum promisiuni fel de fel comunităților cu pricina…că-s mulți și merită. Cam la fel ca bătălia pentru primarii din zona ucraineană. Cum să nu le dai-faci, când numai pe Valea Ruscovei sunt 20.000 de locuitori? Și dacă tot am trecut Gutâiul, amintim de câteva situații speciale. Un capăt de rută/zona folclorică are primar bolnav, se relansează campania acolo, probabil. La mijlocul legendarei Văi e o comună cu primar ce a trecut la fiecare alegeri la alt partid…și cică iar trece la altul. Și e ales. Deși nu e niciodată acolo, deși nu se vede mare lucru. Alegerea Dvs! La propriu! În zonă ucraineană, un edil tânăr ce a făcut treabă pare a renunța. La fel cum un altul tânăr din apropiere ce n-a făcut dar voia, e dezgustat, sictirit, plictisit și pare a abdica. În comuna cu mănăstire celebră de pe valea de legendă, fostul primar nu mai face probleme, se pare, a intrat în echipa de meșteri a fiilor lui Toader și sculp­tează din secure porți! Asta da, reciclare! Înainte să trecem înapoi Gutâiul, aflăm că în comuna cu cimitir haios un fost (și speră că viitor) stă peste drum de instituție și se oferă să ajute oamenii cu ce au nevoie. Săritor, așa-i? Sub Gutâi chiar, în comună cu primar vechi, se anunță o candidatură aspră, o femeie hotărâtă ce vrea musai schimbare.

Trecem înapoi, iar și iar, muntele, pentru orașul cu schi. Cel puțin aici, unul dintre contracandidați, de obicei numeroși, a ieșit din cursă, a intrat în zona penală, după un tragic accident cu iz de alcool. Pe culoarul celui mai mare râu de la noi se poartă moștenirea. În orășelul din capăt de rută se încearcă fenta cu fiul cel virtuos, dar și cea cu romii. Mai la vale s-a încercat cu fiul, n-a ieșit, așa că se păstrează fiul pentru vremuri mai bune, mai încolo. În vecinătate, în zona folclorică împărțită cu Sălajul și cu Sătmarul, tot aceiași primari, nu se întrevăd surprize, oamenii nu vor să fie surprinși, nu vor să încerce nimic. Și nici nu capătă. Mai amintim că tot pe râul cel mare, dar mai jos, orășelul lipit de municipiu se va trezi iar cu candidatura veche, iar va auzi povești și promisiuni incredibile. În fine, în Chioar, liderii de partide joacă la toate capetele, într-o comună s-au făcut promisiuni de candidatura și primarului și vicelui, „descurcați-vă, caftiți-vă și care rămâne în picioare, să vină la sediu”… Urât, foarte urâtă abordare.

În fine, municipiul cel mare. La celălalt revenim. E inflație de candidați. Orgolii cât mașinile de China. Culmea, partidele mari se câcâie și se tot gândesc și răzgândesc la candidat. Între timp, o armată de candidați mici dar cu ambiții mari bat la uși de partide mici. Li se adaugă reciclații, foștii, ce mai vor o tură, simt c-ar mai putea. Unii sunt și au fost caricaturali. Alții, încă au datorii morale de plătit orașului. Unii sunt întreținuți, dar vor să răstoarne munții. Pentru noi. În general, vor să ne facă bine, de n-om putea duce. Au observat bine umoriștii online. „Nu știu voi, da’ mie îmi vine să plâng, cum văd pe ăștia din politică certându-se între ei pentru ca eu să trăiesc mai bine…” Vreți dovadă? Cea mai recentă postare a unuia din cei mai abili politicieni pe care îi are acum Maramureșul, președinte de partid. „La nivelul județului fiecare partid politic își dorește să câștige alegerile. Însă este extrem de important și care este motivația celor care intră în această cursă: unii intră pentru a-și ajuta în continuare prietenii și firmele de casă, în timp ce alții vor să câștige pentru a face bine pentru maramureșeni! Iar dorința noastră este să facem bine pentru Maramureș!” Cât despre Dvs, stimați maramureșeni, să fim/să fiți bine, pregătiți-vă cu bere și popcorn, va fi campanie cu mult sânge!!!

Let there be bloood!

Același politician, tot mai nervos, despre un așa-zis coleg de guvernare: „G.Z devine pe zi ce trece un soi de Pristanda de P…, pe care prea puțini îl mai iau în serios. La o zi după ce președintele CJ a anunțat oficial că s-au depus 6 oferte pentru realizarea campusului destinat învăță­mân­tului dual din județul Maramureș, un proiect în valoare de 25 milioane de euro, finanțat prin PNRR, el anunță că învățământul tehnologic din Baia Mare va funcționa într-un campus nou, realizat din fonduri europene. Altul, desigur, nu cel realizat de Consiliul Județean. Un campus mai micuț, cât anvergura politică a domnilor GZ și DD, care se laudă cu acest proiect. Numai că, la fel ca în bancurile de la Radio Erevan, campusul de care vorbește nu e campus, e doar liceu tehnologic, iar cele 40 de săli de clasă sunt doar 22. Dacă deschidea dicționarul înainte să scrie, afla că potrivit definiției, campusul este “un complex universitar cuprinzând construcții și dotări pentru învățământ, cercetare, locuit, agrement etc.”

Tunelul peste Gutâi, nu? Nimic? Un pic de curaj!

I-auziți aici la parlamentar om bun, poate azi-mâine candidat la primăria cea mare. Își face mâna! „Cea mai mare alocare bugetară pentru Barajul Runcu din ultimii 34 de ani! O veste bună pentru județul nostru! În urma demersurilor făcute la Ministerul Mediului și Ministerul Finanțelor, am obținut pentru anul acesta 60 milioane de lei, din creditul extern al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru continuarea lucrărilor la Barajul Runcu. Este cea mai mare alocare bugetară anuală pentru lucrările la Barajul Runcu și mă bucur că am reușit această performanță. Finalizarea Barajului Runcu reprezintă un obiectiv strategic pentru Maramureș, pentru că de el depinde alimentarea cu apă pentru majoritatea localităților din zona Maramureșului Istoric și alimentarea barajului Firiza, care deser­vește municipiul Baia Mare și împrejurimile (n.r.-semiadevărat, toți și-au făcut propriile alimentări cu apă, sătui de așteptare). După 10 ani în care nu s-a lucrat deloc la Barajul Runcu (n.r.- hopa, serios?), guvernările (…) din 2020 și până în prezent au alocat circa 73 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor, iar pentru anul acesta am reușit să obținem o finanțare record de 60 milioane de lei”. Bravo! Nu omiteți să spuneți că până să facem pluta pe lac, va mai dura vreo 5 ani. Unu’ la mână, trebuie decopertat tot ce e în jur, până la stâncă. Doi la mână, va mai trebui să se și umple. Trei la mână… tunelul, ceva?

Umor. Involuntar, dar umor

The winter is coming!, au zis clasici ai cinematografiei. La partidul de mare valoare încă nu se vede primăvara, deși noi avem ghiocei prin curți. Noi, ăștia harnici. Prin urmare, „Suntem mereu în mijlocul românilor! Am continuat campania “Iarna Românilor” în Șomcuta Mare, Cicârlău și Seini. A venit vremea dreptății și a schimbării! Este timpul ca vocea românilor să se facă auzită și problemele lor să fie auzite.” În ritmul ăsta, la vară le dăruiți doamnelor ghiocei…

Acest material este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.