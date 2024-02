Totul are un început… muzical • Centre de muzică pentru copiii din mai multe sate maramureșene

Asociația „Cetatea Fisculașului”, al cărei președinte este Dorin Filip, a demarat un proiect de suflet în mai multe sate maramureșene. Astfel, după orele de la școală, copiii din Șișești, Copalnic Mănăștur și Coaș au posibilitatea să participe la cursuri muzicale în centrele din cele trei comune. Proiectul „Totul are un început” va fi extins în viitor și în Maramureșul Istoric și în Țara Lăpușului.

Președintele Asociației „Cetatea Fisculașului”, Dorin Filip, spune că își dorește să împărtășească din experiența sa artistică elevilor interesați să deprindă tainele muzicii. „Proiectul Totul are un început este inspirat din viața mea personală. La rândul meu, dacă nu mă descoperea un profesor, dacă părinții mei nu mă duceau să fac muzică, azi probabil nu ajungeam să cânt. Așa a fost începutul meu: am studiat instrumente de suflat la Liceul de Artă, ulterior am urmat Facultatea de Muzică din Oradea. Acum vreau ca experiența mea să o împărtășesc multor copii care sper să aibă drumul parcurs de mine”, a afirmat profesorul Dorin Filip.

În cadrul proiectului „Totul are un început” se organizează cursuri de: vioară, canto, orgă, saxofon, chitară. Deja sunt înscriși peste 100 de copii care sunt pregătiți de profesorii: Dorin Filip, Cornel Bud, Robert Bărbos, Ioana Mihai, Alexandra Bodea, Marcela Latiș, Nucu Giurgea, Sorin Bota. Un sprijin important în derularea programului există din partea primăriilor Șișești, Copalnic Mănăștur și Coaș. Cursanții care nu au posibilități financiare și sunt talentați sunt ajutați să își cumpere un instrument pentru a putea studia și acasă.

Pe viitor se dorește extinderea proiectului în Maramureșul Istoric și în Țara Lăpușului, urmând ca și în aceste zone să fie înființate centre de muzică populară pentru copiii talentați.

Pentru a putea derula activitățile cu copiii, Dorin Filip, care are rădăcini natale în Lăschia (comuna Copalnic Mănăștur), a înființat Asociația „Cetatea Fisculașului”. De altfel, în viitor, asociația își dorește chiar înființarea Cetății Fisculașului, un fel de muzeu unde vor avea loc diverse activități cu copiii, acțiuni menite să readucă tradițiile din Țara Chioarului (zona Fisculașului) în atenția oamenilor. În plus, în atenția asociației este un proiect care vizează portul popular de pe Fisculaș. Pentru fiecare comună din Țara Chioarului se vor realiza tipare de straie populare, iar elevii înscriși la cursuri vor putea îmbrăca aceste costume populare din Fisculaș.