Zona noului cartier „Fucs” din Sighet va fi modernizată

Noii locatarii ai blocului ANL din zona „Fucs” – Sighetu Marmaţiei vor beneficia de amenajarea spaţiilor din jurul imobilelor unde trăiesc. Astfel, zecile de familii care s-au mutat în casă nouă vor avea parte, cel mai probabil, de spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii şi chiar de o staţie de autobuz, ce să le faciliteze legătura cu centrul municipiului.

„Alături de colegii consilieri locali Oros Anca şi Florin Mircea am transmis un «Bun venit acasă!» celor 30 de familii de sigheteni care, începând din luna decembrie, au început să se mute în noua lor casă. După ani întregi de aşteptări şi speranţe, cele 30 de familii au în sfârşit un loc al lor, un loc pe care să-l poată numi acasă! Aştept cu la fel de mult interes ca şi locuinţele din cele două blocuri sociale să fie preluate de către beneficiari, deoarece de-a lungul anilor consiliul local a alocat resurse bugetare consistente, iar situatia acestor familii este extrem de dificilă. Sigur, munca noastră nu trebuie să se oprească la atât. În această zonă trebuie spaţii de joacă pentru copii, pentru că am întâlnit numeroase familii cu copii, mobilier urban şi, la fel de important, trebuie să asigurăm spaţii verzi şi o staţie de autobuz care să lege cât mai rapid şi comod această zonă de întregul oraş. Voi insista ca toate acestea să fie rezolvate în cel mai scurt timp pentru că noi avem datoria de a arăta că am făcut tot ce a ţinut de noi pentru a asigura un trai mai bun sighetenilor”, a spus Daniela Oniţa-Ivaşcu, viceprimarul din Sighet.