Unde și cum se pot depune cererile pentru obținerea venitului minim de incluziune, care a înlocuit ajutoarele sociale

De la începutul acestui an, ajutoarele sociale au fost înlocuite de un nou tip de ajutor, numit venit minim de incluziune, ce are două componente: sprijinul pentru incluziune și sprijinul pentru familiile cu copii.

Pentru a putea obține venitul minim de incluziune, familiile sau persoanele singure cu venituri reduse trebuie să depună o cerere în acest sens la primăria de care aparțin cu domiciliul, însoțită de mai multe alte documente.

Venitul minim de incluziune se acordă celor ce îndeplinesc condițiile specifice începând din ianuarie 2024. Practic, el înlocuiește fostele ajutoare sociale, respectiv venitul minim garantat și alocația pentru susținerea familiei.

Pot exista două situații în care se poate găsi beneficiarul venitului minim de incluziune: să primească una dintre cele două componente sau să le primească, simultan, pe amândouă.

Sprijinul pentru incluziune are ca scop prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială și înlocuiește ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat. Pe de altă parte, ajutorul pentru familia cu copii vizează prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, înlocuind alocația pentru susținerea familiei.

Pentru a obține noul ajutor de la stat, persoanele singure sau familiile cu venituri reduse trebuie să se adreseze primăriei din localitatea de domiciliu, adică serviciului public de asistență socială, unde va depune o cerere (ce conține date privind solicitantul și date privind componența familiei), însoțită de documentele: declarație pe propria răspundere; angajament de plată; act de identitate al solicitantului și al membrilor familiei; adeverințe de venit pentru toate sursele de venit, după caz; certificat de naștere pentru fiecare copil; certificat de deces pentru oricare membru decedat al familiei; dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani.

Documentele se de­pun în format fizic (tipărite pe hârtie) sau electronic către autorități.

Cine poate beneficia de venitul minim de incluziune

Beneficiari ai venitului minim de incluziune pot fi persoanele care au reședința și/ sau domiciliul în România (trebuie să facă dovada). Pentru ajutorul de incluziune, nivelul maxim al venitului net trebuie să fie de 275 lei/persoană, respectiv 400 lei, în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani.

Pentru ajutorul pentru familia cu copii, nivelul maxim al venitului trebuie să fie de 700 lei/ membru de familie.