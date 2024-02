Contexte educaționale alternative

O lucrare de gradul I, de nota 10

Am participat cu bucurie la susținerea lucrării pentru gradul didactic I, susținută de profesoara Ancuța Muntean.

Într-un cadru nonformal, la Biblioteca județeană, fiindcă Ancuța, care este coordonatoarea Cercului de cultură și civilizație engleză, de la Palatul Copiilor Baia Mare, predă engleza într-un ca­dru nonformal. Cursanții cercurilor vin din pasiune, din dorința de a învăța și altfel decât la școala tradițională. Iar dacă numărul lor este mare, cazul și cercului de cultură și civilizație engleză, este și meritul profesoarei lor.

I-a stat alături coordonatorul științific, conf. univ. dr. Ligia Mara Tomoiagă, care a remarcat talentul Ancuței de a găsi tehnici moderne de predare, de a motiva copiii, de a-i apropia de lectură, povestea fiind un context excelent de educație și învățare alternativă. Cu atât mai mult cu cât este vorba de învățarea unei limbi străine. Să folosești literatura pentru îmbogățirea vocabularului, să faci conexiuni cu limba română, să intri în poveste, sau să creezi povești, este formula de succes a echipei Profesor – Elev. Iar profesoara Ancuța Muntean știe să facă echipă.

Am văzut-o în multe ipostaze, fiindcă îi place să iasă în natură și merge alături de cei care iubesc mișcarea și natura, fiind membră a Asociației Energia mișcării, i-am văzut dragostea și empatia, transferate la copii sau la adulți. Am văzut-o organizând sau prezentând evenimente, traducând pentru cei care nu știu limba română, implicată și responsabilă cu toți copiii pe care-i întâlnește, sau cu care lucrează.

Cei prezenți la susținerea lucrării au vorbit la superlativ despre Ancuța Muntean: ca om, ca profesor, ca prieten. Felicitări, Ancuța! Pasul următor: poate un masterat, sau înscrierea la doctorat, sau o carte pentru copii. Fiindcă potențial, așa cum spunea și Ligia Tomoiagă, este. Iar elevii au nevoie de asemenea profesori.