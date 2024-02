Borșa dorește propria ofertă de vară. Culmea, o avea deja

La ce cadru natural are, Borșa n-ar trebui să facă mare lucru decât să se facă atractivă. Pentru sezonul de iarnă, se pare că eforturile autorităților locale, dar și ale borșenilor par a prinde cheag, par a avea ecou. Acum însă, se gândește o ofertă de vară. Ne-o explică, în mare, primarul Sorin Timiș. Deși revenim și insistăm: în Borșa, vara, ai de vizitat roată-roată de la Toroioaga la creasta Rodnei, de nu-ți ajunge o săptămână.

„Avem câteva clădiri ale spitalului ce urmează să treacă la noi în cel mai scurt timp, se așteaptă doar o Hotărâre de Guvern. Este vorba de hotelul din complex, o creșă și o fermă, toate foste ale spitalului. La hotel deja am făcut curățenie mare, am chemat evaluator, a zis că nu sunt fisuri majore, de speriat, clădirea s-a păstrat bine, peste așteptări. Apoi, depun proiect pentru finanțare POR la o terasă de belvedere și observator astronomic sus la gondolă. Valoarea e de 13 milioane lei. De asemenea, mizăm pe un concept interesant, un fel de lift-funicular în Baia Borșa, sus pe Piatra Băiței. Și tot în Baia Borșa, pentru că trebuie revitalizată, avem o casă de cultură ca cea a sindicatelor din Baia Mare, același proiect, dar cumva mai mică, pe care încercăm s-o trecem de la REMIN la primărie. Am vrea să facem acolo un aquaparc pentru stațiune, dar dacă nu reușim, va fi un centru de permanență pentru vârstnici. Nu omit cererea de finanțare de 100 milioane lei, la ministerul Turismului, pentru un parc de aventură, cu piste de sanie și de schi de vară, cu benzi transportoare, tot în zona pârtiei olimpice. Aici suntem în faza premergătoare semnării contractului” – spune edilul Borșei.

Dar eforturi s-au făcut și din resurse locale. De-ar fi să amintim doar deschiderea accesului auto din Pasul Prislop spre Șaua Știol. Sau încercarea de a readuce în atenție Baia Borșa. Cu sezoane de schi din ce în ce mai modeste, date de schimbarea evidentă a vremii, se pare că a fi atent la ce ai de oferit în restul anului devine o chestiune logică, de supraviețuire.